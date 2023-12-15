توصلت الدراسة إلى أن 17 عوالم غريبة يمكن أن تحتوي على محيطات مخفية وأنشطة بركانية جليدية

كشفت دراسة حديثة أجرتها وكالة ناسا وجامعة واشنطن عن احتمال وجود محيطات مخفية ونشاط بركاني بارد على 17 كوكبا خارجيا قد تكون كواكب محيطات باردة. تعرض هذه الكواكب الخارجية منخفضة الكتلة خصائص مثل الأسطح الجليدية والمحتوى المائي الكبير، على غرار الأقمار الجليدية في نظامنا الشمسي.

يقدر الباحثون أن هذه العوالم الغريبة قد تكون لها أسطح مغطاة بالجليد، لكن معدلات تسخينها الداخلية، الناتجة عن اضمحلال العناصر المشعة وقوى المد والجزر من النجوم المضيفة، يمكن أن تحافظ على محيطات مخفية تحت الأسطح الخارجية الجليدية. توضح الدكتورة لينا كويك، الباحثة في مركز غودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا، أن التسخين الداخلي الذي تعاني منه هذه الكواكب يمكن أن يؤدي إلى انفجارات بركانية جليدية تشبه أعمدة تشبه السخان.

وقام الفريق بتحليل 17 كوكبًا خارجيًا مؤكدًا، وتقدير درجات حرارة سطحها ومعدلات التدفئة الداخلية الإجمالية. من خلال النظر في سطوع السطح المعروف وخصائص الأقمار الجليدية أوروبا وإنسيلادوس كنماذج، قام الباحثون بتحسين تقديرات درجات حرارة سطح الكواكب الخارجية. كما قاموا بحساب الحرارة المتولدة من قوى المد والجزر والنشاط الإشعاعي لتحديد إجمالي التدفئة الداخلية لكل كوكب. هذه العوامل، جنبًا إلى جنب مع مقارنات نشاط السخان في أوروبا، سمحت لهم بتقدير سمك الطبقة الجليدية ونشاط السخان على الكواكب الخارجية.

وتشير الدراسة إلى أن درجات حرارة سطح هذه الكواكب الخارجية أكثر برودة من التقديرات السابقة، حيث تصل إلى 33 درجة مئوية (60 درجة فهرنهايت) أقل. ويتراوح سمك القشرة الجليدية المقدرة عبر الكواكب الـ 17، من 58 مترًا (190 قدمًا) إلى 38.6 كيلومترًا (24 ميلًا). وبالمثل، تظهر تقديرات نشاط السخان نطاقًا واسعًا، يتراوح من 8 كجم في الثانية إلى 6 ملايين كجم في الثانية.

ويؤكد الدكتور كويك أن التلسكوبات لديها القدرة على اكتشاف النشاط الجيولوجي على كواكب مثل Proxima b وLHS 1140b، والتي من المحتمل أن تحتوي على محيطات قريبة نسبيًا من أسطحها ومستويات عالية من نشاط السخان. عندما تمر هذه الكواكب الخارجية أمام نجومها، فإن وجود بخار الماء من السخانات قد يتسبب في تعتيم أو حجب ألوان معينة من ضوء النجوم. يمكن أن توفر دراسة تركيبة بخار الماء هذا نظرة ثاقبة حول إمكانية السكن لهذه الكواكب الخارجية وربما تكشف ما إذا كان بإمكانها دعم الحياة.

تفتح نتائج هذه الدراسة، التي نشرت في مجلة الفيزياء الفلكية، إمكانيات جديدة لفهم الطبيعة المعقدة والمتنوعة للكواكب الخارجية وإمكانية العثور على بيئات صالحة للسكن خارج الأرض.