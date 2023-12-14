اكتشف العلماء مكونات محتملة لدعم الحياة على قمر زحل

حقق العلماء مؤخرًا اكتشافًا رائدًا على أحد أقمار زحل، إنسيلادوس، والذي يمكن أن يكون له آثار كبيرة على إمكانية الحياة خارج الأرض. اكتشف الباحثون سيانيد الهيدروجين، وهو غاز قاتل على الأرض، بين الجزيئات المنبعثة من القمر إنسيلادوس. ومع ذلك، بدلًا من اعتباره تهديدًا، يعتقد العلماء أن سيانيد الهيدروجين ربما لعب دورًا حاسمًا في خلق اللبنات الأساسية للحياة.

إن وجود سيانيد الهيدروجين مثير للاهتمام بشكل خاص لأنه يعتبر “نقطة البداية لمعظم النظريات حول أصل الحياة”، وفقًا لجونا بيتر، طالب دراسات عليا في الفيزياء الحيوية بجامعة هارفارد. ومن المعروف أن هذا الغاز متعدد الاستخدامات في كيمياء ما قبل الحيوية وتمت مقارنته بسكين الجيش السويسري نظرًا لدوره في تمكين التفاعلات الكيميائية الضرورية لظهور الحياة.

يعتبر إنسيلادوس، بمحيطه تحت السطح، منذ فترة طويلة أحد أكثر المرشحين الواعدين لاستضافة حياة خارج كوكب الأرض داخل نظامنا الشمسي. وهذا الاكتشاف الأخير الذي قام به السيد بيتر ومعاونوه، توم نوردهايم وكيفن هاند من مختبر الدفع النفاث التابع لناسا، يعزز من إمكانية الحياة على هذا القمر الجليدي.

بالإضافة إلى سيانيد الهيدروجين، وجد الباحثون جزيئات عضوية مثل الأسيتيلين والبروبين والإيثان. تتمتع هذه المركبات بالقدرة على تغذية التفاعلات الكيميائية التي يمكن أن توفر الطاقة لأي كائنات دقيقة تعيش في محيط إنسيلادوس. كما تم اكتشاف وجود ميثانول شبيه بالكحول، على الرغم من أن الباحثين لم يتمكنوا من تحديد نوع الكحول بشكل قاطع.

يفتح هذا البحث الرائد آفاقًا جديدة للتحقيق في إمكانية وجود حياة خارج الأرض. إن استكشاف محيطات إنسيلادوس وتحليل تركيبها الكيميائي يمكن أن يوفر رؤى قيمة حول أصول الحياة وإمكانية وجود بيئات صالحة للسكن في أماكن أخرى من الكون. مع استمرار العلماء في كشف أسرار قمر زحل، أصبحت احتمالات اكتشاف حياة خارج كوكب الأرض متفائلة بشكل متزايد.