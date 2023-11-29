وجدت ستة كواكب ترقص في وئام تام

حقق العلماء اكتشافًا رائعًا لستة كواكب تشارك في رقصة متزامنة حول نجمها. تطرح هذه النتيجة أسئلة مثيرة للاهتمام حول أنماط الحركة في نظامنا الشمسي. تقع هذه الكواكب في كوكبة كوما برنيس، على بعد حوالي 100 سنة ضوئية من الأرض، وتدور حول نجم أصغر قليلاً من شمسنا.

وعلى عكس الكواكب الموجودة في نظامنا الشمسي، فإن هذه الأجرام السماوية المكتشفة حديثًا تظهر خصائص مميزة وتتحرك في انسجام تام. ترتبط مدة مدار كل كوكب بشكل معقد بمدار الكوكب التالي بنسبة دقيقة. يشير الباحثون إلى هذا الترتيب المعقد بالرنين. ومن المثير للدهشة أن هذا التكوين الكوكبي قد استمر لمليارات السنين.

يوضح الدكتور رافائيل لوك، المؤلف المشارك في البحث من جامعة شيكاغو، أن الرنين يجب أن يكون حدثًا شائعًا في الأنظمة الكوكبية. عندما تتشكل الكواكب وتتدخل قوى الجاذبية، فإنها تقع بشكل طبيعي في أنماط رنانة. ومع ذلك، فإن مثل هذا الرنين المتقن، الذي يشمل ستة كواكب، أمر نادر الحدوث. في الوقت الحالي، يُظهِر حوالي 1% فقط من أنظمة الكواكب المرصودة رنينًا، وعدد أقل يُظهر مدى تعقيد الحركة المنسقة التي تظهرها هذه الكواكب المكتشفة حديثًا.

ويكمن سبب هذه الندرة، بحسب الباحثين، في الأحداث التي تعطل مدارات أنظمة الكواكب مثل نظامنا. يمكن أن يؤدي تشكل كوكب المشتري وزحل أو تأثيرات النيزك إلى تشويه حركات الكوكب. غالبًا ما تمنع هذه الاضطرابات الرنين من السيطرة.

يدور هؤلاء الراقصون بين النجوم حول نجمهم على مسافة قريبة، ويواجهون درجات حرارة حارقة تتراوح من 170 درجة مئوية إلى 650 درجة مئوية. يبلغ قطرها مرتين إلى ثلاثة أضعاف قطر الأرض، ولكنها أصغر من نبتون، ويتم تصنيفها على أنها "شبه نبتون". وعلى الرغم من أن تكوين هذه الكواكب لا يزال لغزا، إلا أن العلماء يشتبهون في أنها تمتلك نواة صلبة مكونة من الصخور أو الجليد أو حتى الحديد، ومغلفة بالهيدروجين والهيليوم.

من خلال دراسة هذه الكواكب الفرعية الستة، أتيحت لعلماء الفلك فرصة فريدة لدراسة العوامل التي تساهم في تنوع الكواكب. على عكس الأنظمة الكوكبية الأخرى، يوفر هذا النظام بيئة خاضعة للرقابة، مما يسمح للباحثين باستكشاف سبب وكيفية اختلاف الكواكب من حيث الحجم ودرجة الحرارة والكتلة.

أصبح اكتشاف الرقصة المدارية المتزامنة ممكنًا بفضل القمر الصناعي لمسح الكواكب الخارجية العابرة (TESS) الذي تديره وكالة ناسا، والذي اكتشف انخفاضات في السطوع تشير إلى مرور الكواكب أمام النجم. وأكدت البيانات الإضافية الصادرة عن القمر الصناعي الخاص بتوصيف الكواكب الخارجية (CHEOPS) التابع لوكالة الفضاء الأوروبية النسب الدقيقة لمدارات الكواكب.

تفتح هذه الدراسة الرائدة ثروة من الإمكانيات الجديدة لاستكشاف أسرار أنظمة الكواكب التي تتجاوز نظامنا. ومن المتوقع أن تؤدي النتائج، التي نشرت في مجلة نيتشر، إلى إحداث ثورة في فهمنا لديناميكيات الكواكب وتسليط الضوء على أصل وتطور أنظمة الكواكب في جميع أنحاء الكون.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ماذا يعني أن تتحرك الكواكب في حالة رنين؟

يشير الرنين إلى علاقة معقدة بين الفترات المدارية لكواكب متعددة داخل النظام. في هذه الحالة، يرتبط الوقت الذي يستغرقه كوكب واحد للدوران حول النجم بمدة مدار الكوكب التالي بنسبة مرتبة. يشير هذا الرنين إلى حركة متزامنة تشبه الرقص بين الكواكب.

2. لماذا يُظهر 1% فقط من الأنظمة الكوكبية المرصودة رنينًا؟

تواجه معظم أنظمة الكواكب أحداثًا مدمرة، مثل تكوين كواكب ضخمة أو اصطدام النيازك. يمكن لهذه الاضطرابات أن تسبب انحرافات في مدارات الكواكب، مما يمنع الرنين من التشكل والاستمرار.

3. ما هي "الكواكب الفرعية نبتون"؟

"الكواكب الفرعية نبتون" هي تصنيف للكواكب الخارجية التي يبلغ قطرها ضعفين إلى ثلاثة أضعاف قطر الأرض ولكنها أصغر من نبتون. وتتميز بصغر حجمها وتكوينها الذي يقع بين الأرض ونبتون.

4. كيف تم اكتشاف هذه الكواكب؟

أصبح اكتشاف هذه الكواكب المتزامنة ممكنًا بفضل القمر الصناعي لمسح الكواكب الخارجية العابرة (TESS) التابع لناسا. ورصد القمر الصناعي انخفاضات دورية في سطوع النجم، مما يدل على مرور الكواكب أمامه. وأكدت عمليات الرصد الإضافية باستخدام القمر الصناعي الخاص بتوصيف الكواكب الخارجية (CHEOPS) التابع لوكالة الفضاء الأوروبية نسب مدارات الكواكب.