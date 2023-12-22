رحلة ناسا إلى القمر من المرجح أن تواجه المزيد من التأخير، حسب ما توصل إليه التدقيق

تشير مراجعة حديثة أجراها مكتب المحاسبة الحكومية (GAO) إلى أن خطط ناسا لرحلة بشرية إلى القمر، المعروفة باسم Artemis III، من المرجح أن تتأخر مرة أخرى. كان من المقرر في البداية إطلاق المهمة في عام 2024، ومن المقرر الآن رسميًا أن يتم إطلاق المهمة في ديسمبر 2025. ومع ذلك، يتوقع مدققو مكتب محاسبة الحكومة تاريخ إطلاق في أوائل عام 2027، مشيرين إلى التحديات في تطوير بدلات الفضاء المتقدمة ونظام النقل الفضائي.

يسلط التدقيق الضوء على التعقيد والجدول الزمني الطموح للمشروع. وبينما كانت ناسا تأمل في استكمال التطوير بشكل أسرع من المعتاد، يشير تقرير مكتب المحاسبة الحكومي إلى أن الأحداث الرئيسية يتم تحقيقها بوتيرة أبطأ. ولا يشكل هذا التأخير مفاجأة للخبراء في مجتمع الفضاء، الذين يعتقدون أن الوفاء بالموعد النهائي في عام 2025 سيتطلب سلسلة من المعجزات.

ويشير التدقيق أيضًا إلى عدة أسباب لتأخر الجدول الزمني. وتشمل هذه التأخيرات في الأحداث الرئيسية مثل تدمير مركبة SpaceX أثناء اختبار الطيران المداري والعمل المتبقي على طرق نقل الوقود. تساهم أيضًا تحديات التصميم التي تواجهها شركة اكسيوم، مقاول البدلات الفضائية، في التأخير، مع الحاجة إلى إعادة تصميم جوانب معينة من البدلة الفضائية لتلبية متطلبات دعم الحياة في حالات الطوارئ.

تعد مهمة Artemis III جزءًا من خطة ناسا الشاملة للحفاظ على قيادة الولايات المتحدة في استكشاف الفضاء، وبناء وجود مستدام على سطح القمر، والسفر في النهاية إلى المريخ. ستكون المهمة هي الأولى التي تهبط رواد فضاء على القطب الجنوبي للقمر وتهدف إلى صنع التاريخ من خلال هبوط أول امرأة وأول شخص ملون على سطح القمر.

في حين أن وكالة ناسا لم تعلن رسميًا عن موعد جديد للإطلاق، إلا أن الوكالة تعترف باحتمالية التأخير وتؤكد على أهمية تسليم جميع المقاولين والشركاء في الوقت المحدد لنجاح المهمة.

بشكل عام، تسلط المراجعة الضوء على التحديات والتعقيدات الكبيرة التي ينطوي عليها استكشاف الإنسان للفضاء، وتؤكد الحاجة إلى التخطيط والتطوير الدقيقين لضمان سلامة ونجاح البعثات القمرية المستقبلية.