تكشف مركبة المثابرة التابعة لناسا أسرار بحيرة ونهر المريخ القديمين

ملخص: أمضت المركبة الجوالة "بيرسيفيرانس" التابعة لناسا 1,000 يوم في استكشاف سطح المريخ وحققت اكتشافات مهمة حول بحيرة قديمة ودلتا نهر على الكوكب الأحمر. تساعد هذه النتائج، التي تم جمعها من خلال تحقيقات تفصيلية على الأرض، العلماء على كشف أسرار ماضي المريخ ويمكن أن تكشف ما إذا كانت الحياة موجودة هناك على الإطلاق.

بعد هبوطها الرائع في Jezero Crater في 18 فبراير 2021، انطلقت المركبة Perseverance ورفيقتها Ingenuity للبحث عن علامات الحياة الميكروبية القديمة. أكملت المركبة مؤخرًا تحقيقاتها في دلتا النهر التي كانت تغذي بحيرة في Jezero Crater منذ مليارات السنين. خلال رحلتها، جمعت بيرسيفيرانس أيضًا 23 عينة صخرية من مواقع مختلفة داخل الحفرة والدلتا.

كل من هذه العينات، التي تعادل حجم الطباشير في الفصول الدراسية ومختومة في أنابيب معدنية، قد يتم إعادتها إلى الأرض في المستقبل كجزء من حملة عودة عينات المريخ التابعة لناسا ووكالة الفضاء الأوروبية. ومن شأن تحليل العينات الموجودة على الأرض أن يسمح بإجراء فحص أكثر شمولاً باستخدام معدات معملية لا يمكن نقلها إلى المريخ.

في اجتماع الخريف للاتحاد الجيوفيزيائي الأمريكي، شارك العلماء بعض الأفكار المكتسبة من استكشاف المثابرة. تستخدم المركبة أداة كشط على ذراعها لكشط الأسطح الصخرية المريخية ثم تحلل تكوين الصخور باستخدام أداة الكواكب للكيمياء الحجرية بالأشعة السينية (PIXL). كشفت عينات صخرية حديثة عن وجود السيليكا، وهو معدن يساعد في الحفاظ على الحفريات القديمة والجزيئات العضوية، والكربونات، مما يشير إلى البيئات الغنية بالمياه في ماضي المريخ.

من خلال دراسة الصخور، قام العلماء بتجميع التاريخ الجيولوجي لفوهة جيزيرو، بدءًا من تكوين الحفرة نفسها وحتى مراحل البحيرة والنهر. ويعتقدون أن الحفرة تشكلت عندما اصطدم كويكب بالمريخ قبل 4 مليارات سنة. أظهر العمل البوليسي الذي قامت به بيرسيفيرانس أن أرضية الحفرة مصنوعة من الصخور البركانية، وتشير النتائج اللاحقة إلى وجود نهر تدفق إلى الحفرة بعد ملايين السنين. كما تم اكتشاف صخور قادمة من أجزاء أخرى من المريخ داخل دلتا النهر والفوهة، وهو دليل على وجود أنهار سريعة التدفق.

بشكل عام، توفر مهمة بيرسيفيرانس على المريخ معلومات مهمة حول ماضي الكوكب، وتلقي الضوء على تطوره الجيولوجي وإمكانية وجود حياة قديمة.