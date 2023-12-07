أدى خلل في التصميم إلى فشل المظلة في مهمة عودة العينات التابعة لناسا

نجحت مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا في إعادة عينة قيمة من المواد الصخرية من الكويكب بينو في 24 سبتمبر 2023. ومع ذلك، شاب هبوط الكبسولة عطل في المظلة بسبب عيب في التصميم. وفقًا لتحقيق ناسا، كان الفشل بسبب تعريفات ملصقات الأسلاك غير المتسقة في خطط التصميم، مما أدى إلى النشر غير المناسب لمزلق المخدر.

في الأصل، كان من المفترض أن ينتشر المزلق على ارتفاع 100,000 ألف قدم، مما يضمن هبوطًا مستقرًا لمدة خمس دقائق تقريبًا. على ارتفاع 9,000 قدم، سيتم قطعه، مما يسمح للمزلق الرئيسي بالسيطرة عليه. ولكن في هذه الحالة، تم قطع الطريق قبل الأوان على ارتفاع 100,000 ألف قدم، وترك المزلق الرئيسي للتعامل مع الهبوط وحده.

وكشف التحقيق أن وضع العلامات غير الدقيقة أثناء تصميم المركبة الفضائية وبناءها تسبب في عدم تناسق الأسلاك. تم استخدام كلمة "رئيسي" على جانبي الإشارة والمستقبل بالجهاز، ولكنها تشير إلى مكونات مختلفة. وبالتالي، فإن الإشارة التي تهدف إلى نشر شلال المخدر قطعت الخط بدلاً من ذلك، في حين أن إشارة قطع الخط نشرت المخدر.

على الرغم من أن نتائج التحقيق مؤقتة حتى يتم اختبار أجهزة الكبسولة، فإن التركيز الآن ينصب على المعالجة الآمنة واستخراج مواد العينة في مركز جونسون الفضائي التابع لناسا. لقد جمع الفريق بالفعل كمية كبيرة من المواد، متجاوزة هدف المهمة وهو 60 جرامًا. ويشير التحليل الأولي إلى وجود طين يحمل الماء ومواد غنية بالكربون في العينة، مما يمكن أن يوفر رؤى قيمة حول أصول الحياة على الأرض.

هذا العطل في المظلة ليس الأول من نوعه في بعثات العودة النموذجية لناسا. في عام 2004، تعرضت مهمة جينيسيس أيضًا لفشل في مزلق المخدر، مما أدى إلى تحطم وتلوث بعض العينات التي تم جمعها. ومع ذلك، تم الاحتفاظ بعينات كافية لتحقيق أهداف المهمة.

ومن خلال تصحيح الخلل في تصميم المظلة واستخراج البيانات القيمة من عينة بينو، تهدف ناسا إلى تعزيز فهمنا للتنوع الجيولوجي للأجسام القريبة من الأرض وإلقاء الضوء على التكوين المبكر للنظام الشمسي.