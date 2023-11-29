استكشاف تأثير الجاذبية على نمو الميكروبات في الفضاء

في مسعى بحثي رائد، يتعاون أعضاء هيئة التدريس من كلية الهندسة بجامعة ولاية أوريغون، دورث وايلدنشايلد وتالا نافاب دانشماند، مع وكالة ناسا في مشروع مؤسسة العلوم الوطنية الذي يتعمق في تأثير الجاذبية على نمو الميكروبات. تتضمن هذه الدراسة المبتكرة إرسال عينات إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) لدراسة تكوين الأغشية الحيوية في الوسائط المسامية المشبعة بالماء جزئيًا ومتغيرًا.

الأغشية الحيوية هي مجموعات من الكائنات الحية الدقيقة التي تلتصق بالأسطح، ويلعب تكوينها دورًا حاسمًا في مجالات مختلفة، بما في ذلك معالجة المياه الجوفية، ومعالجة المياه، والزراعة، والأجهزة الطبية. ومن خلال فهم كيفية تطور الأغشية الحيوية في البيئات ذات التوزيع غير الموحد للمياه، يمكن للعلماء تعزيز تقنيات معالجة القضايا المتعلقة بالأغشية الحيوية على الأرض.

علاوة على ذلك، يحمل هذا المشروع البحثي آثارًا مهمة على استكشاف الفضاء ورفاهية رواد الفضاء أثناء الرحلات الفضائية المأهولة. إن الأفكار حول كيفية تأثير الجاذبية الصغرى على سلوك الأغشية الحيوية يمكن أن تساعد المهندسين على تصميم أنظمة أكثر فعالية والمساهمة في الحفاظ على صحة الطاقم في الفضاء.

ويستعد Wildenschild وNavab-Daneshmand لإرسال عينات من جامعة ولاية أوهايو إلى محطة الفضاء الدولية في المستقبل القريب. ومن خلال إشراك رواد الفضاء في العمل المباشر على العينات خلال فعاليات التوعية الخاصة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في ولاية أوريغون، يأملون في إشراك الجمهور وإلهام علماء المستقبل. وستضمن الاستعدادات المكثفة والبروتوكولات التفصيلية نجاح هذا المسعى الذي يستغرق عدة سنوات.

ويهدف المشروع إلى دراسة التفاعل بين القوى الشعرية وقوى الجاذبية في نمو الميكروبات. تلعب الخاصية الشعرية، المدفوعة بالتوتر السطحي، دورًا حاسمًا في حركة السائل في المساحات الضيقة. ومن خلال القضاء على تأثيرات الجاذبية في بيئة الجاذبية الصغرى في الفضاء، يمكن للعلماء دراسة كيفية تفاعل الخاصية الشعرية والجاذبية للتأثير على تكوين وهندسة الأغشية الحيوية داخل المواد المسامية.

من خلال التحكم الدقيق في اللزوجة، ومقارنة أنماط النمو على الأرض وفي الجاذبية الصغرى، واستخدام عمليات المسح المقطعي الدقيق عند العودة إلى الأرض، يهدف الباحثون إلى اكتساب فهم شامل لدور الجاذبية والشعرية في تطوير الأغشية الحيوية. ستكشف المناظر ثلاثية الأبعاد التي توفرها عمليات المسح عن تفاصيل معقدة، مما يعمق معرفتنا بكيفية تشكيل هذه القوى لتشكيل الأغشية الحيوية.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو البيوفيلم؟

ج: الغشاء الحيوي عبارة عن مجموعة من الكائنات الحية الدقيقة التي تلتصق بالأسطح.

س: كيف يمكن أن يفيدنا هذا البحث على الأرض؟

ج: إن فهم تكوين الأغشية الحيوية يمكن أن يكون له تطبيقات في معالجة المياه الجوفية، ومعالجة المياه، والزراعة، والوقاية من المشكلات المتعلقة بالأغشية الحيوية في الأجهزة الطبية.

س: لماذا دراسة النمو الميكروبي في الفضاء؟

ج: يمكن أن تساعد الأفكار المتعمقة حول السلوك الميكروبي المتغير في الجاذبية الصغرى في تحسين الأنظمة الهندسية والحفاظ على صحة الطاقم أثناء رحلات الفضاء.

س: متى سيتم إرسال عينات جامعة ولاية أوهايو إلى محطة الفضاء الدولية؟

ج: من المتوقع إرسال عينات جامعة ولاية أوهايو إلى محطة الفضاء الدولية في أواخر صيف 2025.

س: كيف سيشمل المشروع البحثي رواد الفضاء؟

ج: سيقوم رواد الفضاء بإجراء أعمال التواصل المباشر على العينات خلال فعاليات التوعية الخاصة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) في ولاية أوريغون.