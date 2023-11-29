وجهات نظر جديدة على المريخ: صور آسرة من مركبة أوديسي المدارية التابعة لناسا

لا تزال المساحة الشاسعة من الفضاء تبهرنا وتلهمنا بمناظرها الطبيعية الخلابة. في إنجاز رائع للتصوير الفوتوغرافي الفضائي، التقطت مركبة Mars Odyssey المدارية التابعة لناسا عام 2001 سلسلة من الصور البانورامية التي توفر نظرة غير مسبوقة على الكوكب الأحمر الغامض. احتفالاً بمرور 22 عامًا على وجودها في مدار المريخ، أعطت المركبة الفضائية للعلماء منظورًا جديدًا يشبه المناظر المذهلة التي شاهدها رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية.

التقطت المركبة المدارية أوديسي، المجهزة بكاميرا نظام التصوير بالانبعاثات الحرارية (THEMIS)، هذه الصور الرائعة من ارتفاع حوالي 400 كيلومتر فوق المريخ، وهو ارتفاع مماثل لمدار محطة الفضاء الدولية حول الأرض. عندما يتم تجميع هذه الصور معًا، فإنها تقدم صورة بانورامية آسرة للمريخ، حيث تعرض أفقها المنحني المزين بطبقات رقيقة من السحب والغبار. وجهة النظر الفريدة هذه لا تذهل بجمالها البصري فحسب، بل توفر أيضًا بيانات لا تقدر بثمن لدراسة الغلاف الجوي للمريخ.

ولتحقيق هذا المنظور الرائد، خصص المهندسون في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا وشركة لوكهيد مارتن الفضائية ثلاثة أشهر للتخطيط لعمليات رصد THEMIS. أتاحت حساسية الكاميرا للأشعة تحت الحمراء إمكانية رسم خريطة للعناصر السطحية المختلفة واكتشاف التغيرات في درجات الحرارة، مما يوفر نظرة ثاقبة حول تكوين الكوكب.

كان على فريق أوديسي تحريك المركبة المدارية بزاوية 90 درجة تقريبًا لالتقاط رؤية أوسع للغلاف الجوي للمريخ، مما يضمن بقاء الألواح الشمسية مضاءة بنور الشمس مع حماية المعدات الحساسة للمركبة الفضائية من الحرارة الزائدة. أدت هذه العملية المعقدة إلى تعطيل الاتصال بالمركبة المدارية مؤقتًا، لكن النتيجة كانت تستحق الجهد المبذول.

وصف جيفري بلوت، عالم مشروع أوديسي في مختبر الدفع النفاث، العملية بأنها عرض مقطع عرضي أو شريحة عبر الغلاف الجوي، وكشف تفاصيل غير مرئية من منظور من أعلى إلى أسفل. تعتبر هذه المعلومات ضرورية لتحسين نماذج الغلاف الجوي للمريخ وتعميق فهمنا للكوكب.

بالإضافة إلى المناظر الطبيعية، شملت مهمة أوديسي أيضًا دراسة فوبوس، أحد قمري المريخ الصغيرين. باستخدام كاميرا THEMIS، التقطت المركبة المدارية تغيرات درجات الحرارة عبر سطح فوبوس. توفر هذه الزوايا وظروف الإضاءة المكتشفة حديثًا مجموعة بيانات فريدة تحمل القدرة على حل المناقشات المتعلقة بأصول فوبوس - سواء كان كويكبًا تم التقاطه أو جزءًا من المريخ نفسه.

بينما تتعمق البشرية في ألغاز المريخ، تقدم لنا الصور المأخوذة من مركبة أوديسي المدارية التابعة لناسا لمحة عن جاذبية الكوكب من نقطة مراقبة كانت مخصصة سابقًا لرواد الفضاء. ومن خلال هذا المنظور الجديد، يستطيع العلماء كشف أسرار الغلاف الجوي للمريخ وإيجاد الإلهام في الجمال اللامحدود لجارتنا السماوية.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما الذي التقطته المركبة الفضائية أوديسي التابعة لناسا؟

التقطت المركبة المدارية أوديسي سلسلة من الصور البانورامية للمريخ، وكشفت عن أفق الكوكب تحت طبقات من السحب والغبار بتفاصيل غير مسبوقة.

2. كيف توصلت المركبة المدارية إلى وجهة النظر هذه؟

خطط المهندسون في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا وشركة لوكهيد مارتن الفضائية لملاحظات المركبة المدارية باستخدام كاميرا THEMIS. كان لا بد من تدوير المركبة المدارية بحوالي 90 درجة لالتقاط رؤية أوسع للغلاف الجوي للمريخ.

3. ما هي الأفكار التي يمكن اكتسابها من هذه الصور؟

توفر الصور بيانات قيمة لفهم تكوين المريخ وغلافه الجوي، مما يساعد في تحسين نماذج الغلاف الجوي.

4. ما هو الأجرام السماوية الأخرى التي ركزت عليها البعثة؟

قامت البعثة أيضًا بدراسة فوبوس، أحد قمري المريخ الصغيرين، والتقطت التغيرات في درجات الحرارة عبر سطحه لجمع نظرة ثاقبة حول أصوله.

5. منذ متى ظلت مركبة أوديسي في مدار المريخ؟

تدور مركبة أوديسي المدارية حول المريخ منذ 22 عامًا، واحتفلت بالذكرى السنوية لتأسيسها الشهر الماضي.