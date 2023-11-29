توفر صور أوديسي المذهلة رؤية غير مسبوقة للمريخ

وصلت المركبة المدارية Mars Odyssey التابعة لناسا عام 2001 إلى مرحلة بارزة في مهمتها المستمرة، مما يسلط الضوء على رحلتها التي استمرت 22 عامًا لاستكشاف الكوكب الأحمر. وفي إنجاز حديث، التقطت المركبة الفضائية سلسلة من الصور البانورامية التي تقدم منظورًا مذهلاً للمريخ.

وبمساعدة نظام التصوير بالانبعاثات الحرارية (THEMIS)، أنتج جوناثان هيل من جامعة ولاية أريزونا، قائد العمليات في كاميرا أوديسي، صورًا مذهلة توفر رؤية فريدة للمريخ. على عكس أي مركبة فضائية سابقة، تعرض هذه الصور المناظر الطبيعية للمريخ من وجهة نظر غير عادية.

لالتقاط هذا المنظر الموسع، واجه مختبر الدفع النفاث التابع لناسا وشركة لوكهيد مارتن الفضائية تحديات كبيرة. وعلى مدار ثلاثة أشهر، خطط المهندسون لعمليات المراقبة بدقة. عادةً، تشير كاميرا THEMIS إلى الأسفل، لترسم خريطة للتركيبة والتغيرات في درجة الحرارة على سطح المريخ. ومع ذلك، لتحقيق الرؤية المرغوبة، كان لا بد من تدوير المركبة الفضائية بأكملها بدقة حوالي 90 درجة، مما يتطلب حسابات دقيقة للحفاظ على التعرض الأمثل لأشعة الشمس للألواح الشمسية مع حماية المعدات الحساسة من الحرارة الزائدة. أدت هذه المناورة إلى قطع الاتصال بالأرض مؤقتًا، مما زاد من تعقيد العملية.

وقد سمح هذا المنظور الجديد للعلماء بمراقبة الغلاف الجوي للمريخ بمزيد من التفصيل. وصف جيفري بلوت، عالم مشروع أوديسي في مختبر الدفع النفاث، الأمر بأنه ينظر إلى مقطع عرضي أو شريحة عبر الغلاف الجوي. ومن خلال تغيير الزاوية وظروف الإضاءة، التقطت المهمة أيضًا صورًا لفوبوس، أحد أقمار المريخ، مما أضاف بيانات قيمة إلى المجموعة الحالية.

إن الآثار المترتبة على هذه الإنجازات تتجاوز مهمة أوديسي. تهدف مهمة Mars Moon eXplorer (MMX)، وهي عبارة عن تعاون بين NASA وJAXA، إلى إعادة عينات من أقمار المريخ، بما في ذلك فوبوس. ستكون المعرفة المكتسبة من ملاحظات Odyssey ذات قيمة كبيرة لاستكشافات MMX المستقبلية.

يمثل أحدث إنجاز لـ Odyssey علامة بارزة في استكشاف المريخ. إن المناظر غير المسبوقة لأفق المريخ والبيانات القيمة التي تم جمعها ستشكل بلا شك فهمنا للكوكب الأحمر وأقماره، وبالتالي التأثير على المهام المستقبلية والاكتشافات العلمية.

الأسئلة الشائعة

1. كيف التقطت الأوديسة المنظور الفريد للمريخ؟

لالتقاط هذه الصور البانورامية المذهلة، قام مختبر الدفع النفاث التابع لناسا وشركة لوكهيد مارتن الفضائية بتخطيط عملية المراقبة بدقة على مدى ثلاثة أشهر. كان لا بد من تدوير المركبة الفضائية بأكملها بمقدار 90 درجة تقريبًا، مما استلزم إجراء حسابات دقيقة للحفاظ على التعرض المناسب لأشعة الشمس للألواح الشمسية مع حماية المعدات الحساسة.

2. ما هي أهمية مراقبة فوبوس؟

بصرف النظر عن التقاط صور للمريخ، ركزت أوديسي أيضًا على فوبوس، أحد أقمار المريخ. ومن خلال تغيير الزاوية وظروف الإضاءة أثناء المراقبة، جمعت المهمة بيانات فريدة يمكن أن تساهم في فهم أصل القمر.

3. كيف ستفيد ملاحظات أوديسي المهمات المستقبلية؟

ستكون البيانات التي تم جمعها بواسطة Odyssey لا تقدر بثمن بالنسبة لمهمة Mars Moon eXplorer (MMX) القادمة، والتي تهدف إلى إعادة عينات من أقمار المريخ. ستساهم الأفكار المكتسبة من ملاحظات Odyssey لفوبوس بشكل كبير في جهود الاستكشاف التي تقوم بها MMX.

4. ماذا يعني إنجاز الأوديسة بالنسبة لاستكشاف المريخ؟

يمثل أحدث إنجاز لـ Odyssey علامة فارقة مهمة في استكشاف المريخ من خلال توفير رؤية غير مسبوقة لأفق المريخ وجمع البيانات الحيوية التي يمكن أن تشكل المهام المستقبلية وتعزز فهمنا العلمي للكوكب الأحمر وأقماره.