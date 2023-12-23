تستعد ناسا وأكسيوم سبيس وسبيس إكس لمهمة أكسيوم 3 إلى محطة الفضاء الدولية

تجري وكالة ناسا وشركة اكسيوم سبيس وشركة سبيس اكس الاستعدادات لمهمة اكسيوم 3 القادمة، والتي من المقرر إطلاقها يوم الأربعاء 17 يناير من مجمع الإطلاق 39A التابع لمركز كينيدي للفضاء. تمثل هذه المهمة خطوة مهمة أخرى في تسويق السفر إلى الفضاء.

بقيادة كبير رواد الفضاء في اكسيوم سبيس ورائد الفضاء السابق في وكالة ناسا مايكل لوبيز أليجريا، ستكون مهمة اكسيوم -3 مهمة رواد فضاء خاصة قصيرة المدة إلى محطة الفضاء الدولية. وسينضم إلى لوبيز أليجريا في هذه المهمة التاريخية العقيد في سلاح الجو الإيطالي والتر فيلادي، الذي سيعمل كطيار. بالإضافة إلى ذلك، سيشارك ألبير جيزيرافشي من تركيا ورائد الفضاء في مشروع وكالة الفضاء الأوروبية ماركوس واندت من السويد كمتخصصين في المهمة.

تسلط هذه المهمة الضوء على التعاون المستمر بين ناسا وشركات الفضاء الخاصة مثل اكسيوم سبيس وسبيس اكس. إنه يوضح القدرات المتزايدة للمركبات الفضائية التجارية والفرص المتزايدة للأفراد للمغامرة في الفضاء.

تتبع مهمة Axiom Mission-3 مهام الشحن الأخيرة التي نفذتها المركبة الفضائية Cygnus التابعة لشركة Northrop Grumman والمركبة الفضائية Dragon التابعة لشركة SpaceX. اختتمت مهمة الشحن التي استغرقت أربعة أشهر ونصف الشهر على متن المركبة Cygnus في 22 ديسمبر/كانون الأول، بعد تسليم الإمدادات والتحقيقات العلمية وغيرها من البضائع إلى المحطة الفضائية. وفي الوقت نفسه، أكملت Dragon مهمتها التجارية التاسعة والعشرين لخدمات إعادة الإمداد في نوفمبر، حيث قدمت التحقيقات البحثية وإمدادات الطاقم وأجهزة المحطة.

مع استمرار التقدم في استكشاف الفضاء والسفر التجاري إلى الفضاء، تعد هذه المهام بمثابة نقاط انطلاق نحو مستقبل أكثر استدامة ويمكن الوصول إليه في الفضاء. يعد التعاون بين ناسا والشركات الخاصة مفيدًا في دفع الابتكار وتوسيع نطاق الاستكشاف البشري خارج حدود الأرض.

ومع إطلاق اكسيوم ميشن-3، نشهد إنجازاً هاماً آخر في رحلتنا نحو صناعة الفضاء المزدهرة. عندما نتطلع إلى المستقبل، من المثير أن نتصور الاحتمالات التي لا نهاية لها التي تنتظرنا في هذا الفضاء الشاسع.