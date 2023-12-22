تلعب تلسكوبات NOA دورًا أساسيًا في مهمة Psyche التابعة لناسا

من المقرر أن يقدم تعاون رائد بين المرصد الوطني في أثينا (NOA) ومهمة Psyche التابعة لناسا رؤى جديدة حول تكوين نظامنا الشمسي. وقد تم اختيار التلسكوبين التابعين لـ NOA، الموجودين في منطقة بيلوبونيز باليونان، من قبل وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) للمشاركة في هذه المهمة التاريخية.

الهدف الرئيسي لمهمة Psyche هو دراسة الكويكب 16 Psyche، وهو جرم سماوي غني بالمعادن يقع بين مداري المريخ والمشتري. ويهدف باحثو NOA إلى تحليل تكوين الكويكب وخصائصه، وتسليط الضوء على أصول الكون. ومن خلال فحص هذه البقايا الصخرية، التي يعتقد أنها تشكلت منذ أكثر من 4.6 مليار سنة، يأمل العلماء في الحصول على فهم أعمق للعمليات التي أدت إلى إنشاء نظامنا الشمسي.

بالإضافة إلى ذلك، تخدم هذه المهمة غرضًا أساسيًا من خلال تحديد التهديدات المحتملة للأرض. ومن خلال دراسة الكويكبات وتحركاتها، يمكن للعلماء جمع بيانات مهمة قد تساعد في جهود التخفيف من آثار الكويكبات في المستقبل. هذه المعلومات لا تقدر بثمن في تطوير استراتيجيات لحماية كوكبنا من التأثيرات المحتملة.

يعد إدراج تلسكوبات NOA في مهمة Psyche بمثابة شهادة على خبرة المجتمع العلمي اليوناني وتفانيه. وقد أثبت معهد الأكاديمية الوطنية للعلوم لعلم الفلك والفيزياء الفلكية وتطبيقات الفضاء والاستشعار عن بعد (IAASARS) أهميته كشريك رئيسي في هذا المشروع الطموح.

وبينما تواصل مهمة Psyche رحلتها نحو الكويكب 16 Psyche، ستلعب تلسكوبات NOA دورًا حيويًا في جمع البيانات ونقلها مرة أخرى إلى الأرض. يجسد هذا التعاون بين الباحثين اليونانيين ووكالات الفضاء الدولية قوة التعاون العالمي والسعي وراء المعرفة العلمية.

من خلال استكشاف أسرار الكون وتعميق فهمنا لأصولنا، تمثل مهمة Psyche علامة بارزة في استكشاف الفضاء. تشكل مشاركة تلسكوبات NOA في هذه المهمة سابقة للتعاون العلمي المستقبلي وتعزز مكانة اليونان كلاعب بارز في المجتمع العلمي العالمي.