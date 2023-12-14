الصورة المكتشفة حديثًا تكشف عن بقايا المستعر الأعظم بتفاصيل غير مسبوقة

أصدرت وكالة ناسا صورة رائدة لبقايا المستعر الأعظم Cassiopeia A (Cas A)، والتي تعرض بقايا نجم انفجر قبل 343 عامًا. تم التقاط هذه الصورة بواسطة تلسكوب جيمس ويب الفضائي، وتوفر أعلى دقة لـ Cas A حتى الآن. تقع Cas A على بعد 11,000 سنة ضوئية في الكوكبة الشمالية الشهيرة ذات الكرسي على شكل حرف W، وتمتد على مسافة 10 سنوات ضوئية.

على عكس الملاحظات السابقة التي أجرتها المراصد الأرضية والفضائية مثل مرصد شاندرا للأشعة السينية التابع لناسا، وتلسكوب هابل الفضائي، وتلسكوب سبيتزر الفضائي، تم التقاط الصورة الجديدة باستخدام كاميرا ويب ذات الأشعة تحت الحمراء القريبة (NIRCam)، والتي تتصور خفيف كالحرارة. أتاحت هذه الإمكانية الفريدة جمع البيانات بأطوال موجية جديدة، مما أدى إلى تخصيص ألوان مذهلة لمرشحات مختلفة من NIRCam.

عند مقارنة صورة سابقة تم التقاطها بواسطة أداة الأشعة تحت الحمراء المتوسطة (MIRI) من Webb مع إصدار NIRCam الجديد، لوحظت اختلافات طفيفة ولكنها مهمة في اللون. تنبع هذه الاختلافات من الأطوال الموجية المختلفة التي تضيء فيها التوقيعات الحرارية. يعرض MIRI المناطق الخارجية للغلاف الداخلي، حيث تصطدم موجة صدمة المستعر الأعظم بالغاز المنبعث سابقًا، وتظهر بظلال من اللون البرتقالي والأحمر. من ناحية أخرى، توفر NIRCam مظهرًا دخانيًا أقل وضوحًا.

تكشف صورة NIRCam أيضًا عن ميزة رائعة على شكل فقاعة موجودة في الزاوية اليمنى السفلية. على بعد حوالي 170 سنة ضوئية من بقايا المستعر الأعظم، يُعتقد أن هذه النقطة هي صدى ضوئي ناتج عن انفجار النجم. ينبعث الغبار الموجود في الصدى وهجًا عندما يبرد، وقد أُطلق على هذا الصدى الخاص لقب "Baby Cas A". ومع ذلك، يمكن أيضًا ملاحظة أصداء ضوئية أصغر في صورة NIRCam.

والجدير بالذكر أن السجلات التاريخية تظهر أنه في عام 1181، اكتشف علماء الفلك في الصين واليابان "نجمًا ضيفًا" في ذات الكرسي بقي لمدة 185 يومًا قبل أن يختفي. الشكل W المميز لـ Cassiopeia يجعل من السهل التعرف عليها من نصف الكرة الشمالي. باعتبارها كوكبة قطبية، تكون ذات الكرسي مرئية دائمًا في سماء الليل في نصف الكرة الشمالي.

إن إصدار هذه الصورة غير العادية لا يدل فقط على تقدم كبير في فهمنا لبقايا المستعرات الأعظم، ولكنه يدعو أيضًا مراقبي النجوم للاستمتاع بعجائب الكون. مع سماء صافية وعيون واسعة، يمكن للمرء أن يتعجب من الجمال والأسرار التي كشف عنها تلسكوب جيمس ويب الفضائي.