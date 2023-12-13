تواجه فوييجر 1 مشكلات في الاتصال

ملخص: تواجه المركبة الفضائية فوييجر 1 التابعة لناسا، والتي تم إطلاقها عام 1977 وتبعد حاليًا أكثر من 15 مليار ميل عن الأرض، مشاكل في الاتصال بسبب خلل في الكمبيوتر. يعمل المهندسون على حل المشكلة من خلال الرجوع إلى أدلة عمرها عقود. ظلت Voyager 1 وشقيقتها Voyager 2 نشطتين لفترة أطول من أي مركبة فضائية أخرى في التاريخ، مما يمثل تحديات فريدة لفريق المهمة.

أعلنت وكالة ناسا يوم الثلاثاء أن المسبار الفضائي فوييجر 1 يواجه صعوبات في إرسال البيانات العلمية والهندسية إلى الأرض. تكمن المشكلة في أحد أجهزة الكمبيوتر الثلاثة الموجودة على متن المركبة الفضائية، مما تسبب في انقطاع الاتصال. كان المهندسون يراجعون الأدلة القديمة منذ إطلاق Voyager 1 لإيجاد حل للمأزق الحالي للمهمة الذي يبلغ من العمر 46 عامًا.

يقوم نظام بيانات الرحلة (FDS) الخاص بـ Voyager 1 بجمع البيانات من أجهزته ومراقبة صحة المركبة الفضائية. يتم دمج هذه المعلومات وإرسالها إلى الأرض من خلال وحدة تعديل القياس عن بعد (TMU). ومع ذلك، تواجه FDS وTMU حاليًا مشكلات في الاتصال، مما يؤدي إلى إرسال بيانات الكود الثنائي المتكررة.

حاولت ناسا إعادة تشغيل FDS لحل المشكلة، لكنها لم تستعيد قدرة المركبة الفضائية على إرسال بيانات قابلة للاستخدام. ونتيجة لذلك، يتخذ فريق المهمة احتياطات إضافية لتجنب العواقب غير المقصودة عند إرسال الأوامر إلى Voyager 1.

يزيد الموقع البعيد لـ Voyager 1 من التحدي، حيث يستغرق وصول الأوامر إلى المركبة الفضائية وتلقي الفريق للرد حوالي 22.5 ساعة. ويعني هذا التأخير أن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى 45 ساعة لتحديد ما إذا كان الأمر فعالاً أم لا.

على الرغم من هذه الانتكاسات في الاتصالات، تظل فوييجر 1 هي أطول مهمة تشغيلية لناسا وقد حققت إنجازات رائعة. ودخل الفضاء بين النجوم في عام 2012، ليصبح أول جسم من صنع الإنسان يقوم بذلك، وقد سافر بعيدًا عن الأرض أكثر من أي مركبة فضائية أخرى.

إن تفاني فريق ناسا واعتمادهم على الوثائق التاريخية يسلط الضوء على مرونة فوييجر 1، وهي شهادة على براعة الإنسان وروح الاستكشاف الدائمة في مواجهة التحديات التكنولوجية.