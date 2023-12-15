تواجه مركبة ناسا فوييجر 1 عقبة في الاتصال بينما يعمل المهندسون على حل الخلل

يواجه مسبار ناسا فوييجر 1، وهو المسبار الفضائي الذي تم إطلاقه عام 1977 لاستكشاف الحدود الخارجية للنظام الشمسي، حاليًا عقبة في الاتصال تعيق قدرته على نقل البيانات إلى الأرض. ويعمل المهندسون والخبراء في وكالة ناسا بجد على معالجة المشكلة وتصحيح الخلل.

تكمن المشكلة المحددة في نظام بيانات الرحلة (FDS) الخاص بـ Voyager 1، وهو أحد أجهزة الكمبيوتر الثلاثة الموجودة على متنها. إن FDS مسؤول عن تجميع البيانات من مختلف الأدوات العلمية والبيانات الهندسية، والتي يتم بعد ذلك نقلها إلى الأرض من خلال وحدة الاتصالات (TMU). ومع ذلك، تواجه إدارة الدفاع والأمن تحديات في الاتصال مع وحدة TMU، مما يؤدي إلى غياب نقل البيانات.

على الرغم من النكسة، تؤكد ناسا أن فوييجر 1 لا يزال بإمكانه تلقي الأوامر. ويبدو أن الخلل موجود ضمن معالجات المسبار، مما يؤثر على نقل البيانات الممثلة بالشفرة الثنائية. الرمز الثنائي، الذي يتكون من الآحاد والأصفار، هو أساس جميع لغات الكمبيوتر.

يتوقع المهندسون أن الأمر قد يستغرق عدة أسابيع لوضع خطة جديدة لحل المشكلة. إنهم يقومون بمراجعة المواد الأصلية منذ عقود مضت بعناية لفهم كيف يمكن للأوامر الجديدة أن تؤثر على عمليات المركبة الفضائية وتجنب أي عواقب غير مقصودة.

لقد تجاوزت المركبة الفضائية Voyager 1 جميع المركبات الفضائية الأخرى من حيث المسافة المقطوعة وتستمر في جمع البيانات بنشاط من الفضاء بين النجوم. إن طول عمره ومساهمته في البحث العلمي يجعله إنجازًا رائعًا للإبداع البشري والإنجاز التكنولوجي.

في حين أن عقبة الاتصال تمثل حاجزًا صعبًا، تظل وكالة ناسا تأمل في أن تتغلب خبرة المهندسين ومثابرتهم في النهاية على هذه العقبة، مما يسمح لـ Voyager 1 باستئناف مهمتها الحيوية في توسيع فهمنا للكون خارج نظامنا الشمسي.