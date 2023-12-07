تلتقط المركبة الفضائية Psyche التابعة لناسا الصور الأولى أثناء بحثها عن كويكب غني بالمعادن

في إنجاز مهم، التقطت المركبة الفضائية Psyche التابعة لناسا صورها الأولى خلال مهمتها لاستكشاف كويكب غني بالمعادن. وتقوم المركبة المدارية، التي تم إطلاقها في 13 أكتوبر، بعمليات مختلفة بنجاح منذ ذلك الحين. لقد تم تشغيلها باستخدام أدوات علمية، ونقل البيانات، وحتى تسجيل رقم قياسي في الفضاء السحيق باستخدام دوافعها الكهربائية.

في 4 ديسمبر، قامت مهمة Psyche بتنشيط الكاميرات المزدوجة للمركبة واستعادت ما مجموعه 68 صورة. تم التقاط هذه الصور داخل منطقة مليئة بالنجوم في كوكبة الحوت. ويستخدم فريق التصوير حاليًا هذه البيانات لضمان حسن سير عمل الكاميرات وتحليل الصور. أعرب جيم بيل، رئيس جهاز تصوير النفس في جامعة ولاية أريزونا، عن سعادته بهذه الصور الأولية، مشيرًا إليها على أنها "فتحة الستار".

والغرض الأساسي من أداة التصوير هو المساعدة في تحديد تركيبة الكويكب سايكي، الذي يعتقد أنه غني بالمعادن مثل الذهب والماس. ويستخدم الجهاز مرشحات ألوان متعددة، بما في ذلك الأطوال الموجية للضوء غير المرئية للعين البشرية، لجمع بيانات حول تكوين الكويكب.

في حين أن هذه الصور الأولية مثيرة، إلا أن مهمة Psyche لديها المزيد في جعبتها. وفي عام 2026، ستلتقط المركبة الفضائية صورًا اختبارية للمريخ أثناء التحليق، مما يوفر المزيد من الفرص لتحسين قدراتها التصويرية. ومع ذلك، سيتم التقاط الصور الأكثر توقعًا في عام 2029 عندما تصل Psyche إلى الكويكب المستهدف. تعد هذه الصور بتقديم رؤى غير مسبوقة للعالم الغني بالمعادن وفتح معلومات قيمة حول التكوين المبكر لنظامنا الشمسي.

تقوم المركبة الفضائية Psyche التابعة لناسا برحلة مذهلة لاستكشاف عالم لا مثيل له، وتمثل هذه الصور الأولى بداية مغامرة علمية رائعة.