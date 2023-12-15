المريخ القديم: دليل على وجود الماء وإمكانية الحياة

توصل العلماء في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا إلى اكتشاف استثنائي يلقي الضوء على التاريخ القديم للمريخ. تجتاز المركبة الجوالة بيرسيفيرانس، التي تستكشف الكوكب الأحمر منذ فبراير 2021، فوهة جيزيرو، لتكشف عن أدلة على وجود الماء وإمكانية الحياة.

في مفهوم الرسوم المتحركة الذي أصدرته وكالة ناسا مؤخرًا، تم تصوير الماء وهو يخترق حافة فوهة جيزيرو منذ مليارات السنين. أدى تدفق المياه هذا إلى ظهور رواسب رواسب، مما أدى في النهاية إلى تكوين الدلتا. لقد قام العلماء بعناية ببناء جدول زمني لتكوين الحفرة وحددوا ثلاث فترات متميزة عندما غمرت المياه عبر الحافة.

تتمثل مهمة المثابرة في استكشاف علم الأحياء الفلكي للمريخ والتحقيق في المناطق التي يمكن أن تصل إليها. شرعت المركبة الفضائية مؤخرًا في إجراء تحقيق تفصيلي لبحيرة مريخية قديمة، تقع داخل دلتا نهر Jezero Crater القديم. وفي المنطقة المعروفة باسم "خليج ليفروي"، جمع العلماء عينة تحتوي على كمية كبيرة من السيليكا الدقيقة الحبيبات. وهذه المادة القادرة على الحفاظ على الحفريات على الأرض، تحمل القدرة على الحفاظ على الحياة القديمة على المريخ.

وفقًا لكين فارلي، عالم مشروع معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، فإن اختيار جيزيرو كموقع هبوط لمركبة بيرسيفيرانس كان يعتمد على فهم شامل للتاريخ الجيولوجي للحفرة. ومن خلال الكشف عن قصة مراحل البحيرة والنهر، يأمل العلماء في الحصول على رؤى قيمة حول ماضي الكوكب والظروف التي ربما دعمت الحياة.

وبالنظر إلى المستقبل، تخطط ناسا للتعاون مع وكالة الفضاء الأوروبية في مهمات مستقبلية إلى المريخ. تهدف هذه المهام إلى جمع عينات مختومة من الكوكب الأحمر وإعادتها إلى الأرض لمزيد من التحليل. سيوفر هذا الفحص المتعمق للمواد المريخية فهمًا أعمق لإمكانات الكوكب للسكن ووجود الحياة القديمة.

بينما تحتفل مركبة بيرسيفيرانس بيومها الألف على المريخ، فإن كل اكتشاف جديد يقربنا من كشف أسرار كوكبنا المجاور والإجابة على السؤال القديم: هل هناك حياة خارج الأرض؟