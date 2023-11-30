رؤى جديدة في الغلاف الجوي للمريخ: صور مذهلة التقطتها مركبة Mars Odyssey Orbiter التابعة لناسا

قدمت المركبة المدارية Mars Odyssey التابعة لناسا، والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من استكشافنا للكوكب الأحمر لأكثر من عقدين من الزمن، مؤخرًا رؤية خلابة لسحب المريخ وغباره وأحد قمريه. تقدم الصور منظورًا فريدًا، يذكرنا بانحناء الأرض الذي يمكن رؤيته من محطة الفضاء الدولية. لا تعرض هذه الصور الجذابة جمال المريخ فحسب، بل تحمل أيضًا أهمية كبيرة في تعزيز فهمنا للغلاف الجوي للمريخ.

تم التقاط الصور في شهر مايو على ارتفاع حوالي 250 ميلاً (400 كم)، وتكشف عن سطح المريخ تحت طبقات من السحب والغبار. يوفر هذا المنظر الرائع، الذي التقطته كاميرا نظام التصوير بالانبعاثات الحرارية (THEMIS) الخاصة بالمركبة المدارية، للعلماء في جميع أنحاء العالم فرصة لاستخلاص رؤى جديدة حول ديناميكيات الغلاف الجوي للكوكب.

يقول جوناثان هيل، قائد عمليات كاميرا THEMIS الخاصة بشركة Odyssey من جامعة ولاية أريزونا: "إذا كان هناك رواد فضاء في مدار حول المريخ، فهذا هو المنظور الذي سيكون لديهم". نظرًا لعدم تمكن أي بعثة سابقة إلى المريخ من التقاط مثل هذا المنظر، فإنها توفر للباحثين وجهة نظر غير مسبوقة وتقدم إمكانيات مثيرة لاكتشافات جديدة.

تتمتع هذه الرؤية المريخية المميزة بأهمية خاصة لأنها تقدم رؤية أوسع للغلاف الجوي، مما يعزز دقة النماذج الحالية. يقارنها جيفري بلوت، عالم مشروع أوديسي في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا (JPL)، بمراقبة مقطع عرضي، "شريحة عبر الغلاف الجوي"، تكشف عن تفاصيل غير مرئية سابقًا والتي عادة ما تكون غير مرئية من الأعلى.

ومع ذلك، فإن التقاط هذا المنظور يتطلب إعادة توجيه المركبة الفضائية بأكملها، حيث أن كاميرات THEMIS غير قادرة على إجراء تعديلات زاوية بشكل مستقل. وقام فريق ناسا بتدوير المركبة المدارية بعناية بمقدار 90 درجة تقريبًا، مما يضمن استمرار الألواح الشمسية للمركبة الفضائية في تلقي قدر كافٍ من ضوء الشمس.

ومع نجاح هذا المسعى، تهدف مهمة أوديسي التابعة لناسا إلى مواصلة التقاط صور مماثلة في المستقبل، تمتد عبر مواسم المريخ المختلفة. ومن خلال القيام بذلك، يأمل العلماء في كشف المزيد من الألغاز المحيطة بالغلاف الجوي للمريخ وتعميق فهمنا لهذا الكوكب المجاور الغامض.

أسئلة وأجوبة:

س: ما الذي التقطته المركبة الفضائية Mars Odyssey مؤخرًا؟

ج: التقطت المركبة المدارية صورًا مذهلة للسحب والغبار وأحد أقمار المريخ.

س: ما المميز في هذا الرأي؟

ج: يقدم هذا المنظور لمحة عن انحناء المريخ، المشابه للانحناء المألوف للأرض الذي يمكن رؤيته من محطة الفضاء الدولية.

س: كيف يساعد هذا العلماء؟

ج: تزود هذه الصور العلماء برؤى قيمة حول الغلاف الجوي للمريخ وتساعد في تحسين نماذج الغلاف الجوي الحالية.

س: ما هي التعديلات التي تم إجراؤها لالتقاط هذا المنظر غير العادي؟

ج: تم تدوير المركبة الفضائية بأكملها بمقدار 90 درجة تقريبًا لضبط زاوية كاميرا THEMIS وضمان ضوء الشمس الكافي للألواح الشمسية.

س: هل ستستمر مهمة أوديسي في التقاط صور مماثلة؟

ج: نعم، تخطط ناسا لالتقاط المزيد من الصور في المستقبل، والتي تصور الغلاف الجوي للمريخ عبر الفصول المختلفة.