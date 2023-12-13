NEOWISE: الإرث الرائع لتلسكوب فضائي يعمل بالأشعة تحت الحمراء

لقد حقق تلسكوب NEOWISE التابع لناسا، وهو التلسكوب الفضائي الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء والذي كان يبحث عن الكويكبات والمذنبات، عقدًا مليئًا بالنجاح والإنجازات. منذ أن بدأت مهمتها المعاد تنشيطها في عام 2013، حققت NEOWISE اكتشافات رائدة، ولاحظت أكثر من 3,000 جسم قريب من الأرض، وعززت استراتيجيات الدفاع عن الكواكب الدولية، ولعبت دورًا حيويًا في دعم مهام ناسا الأخرى. لكن التلسكوب الفضائي يواجه الآن الزوال بسبب النشاط الشمسي المتزايد الذي يعطل مداره ويدفعه إلى الاقتراب من الأرض.

كل 11 عامًا، تمر الشمس بدورة من النشاط المتزايد تسمى الحد الأقصى للطاقة الشمسية، والتي تتميز بزيادة التوهجات الشمسية وانبعاث الكتل الإكليلية. تعمل هذه الأحداث على تسخين الغلاف الجوي للأرض، مما يؤدي إلى تمدده وخلق المزيد من السحب على الأقمار الصناعية مثل NEOWISE. مع اقتراب الشمس من الحد الأقصى التالي، لم يعد التلسكوب الفضائي قادرًا على الحفاظ على مداره فوق الغلاف الجوي.

ويقر جوزيف ماسيرو، نائب الباحث الرئيسي في NEOWISE، بأن المهمة خططت لتحقيق هذه النتيجة. ويوضح قائلاً: “بعد عدة سنوات من الهدوء، تستيقظ الشمس من جديد. نحن تحت رحمة النشاط الشمسي، ومع عدم وجود وسيلة لإبقائنا في المدار، فإن NEOWISE الآن يعود ببطء إلى الأرض.

بدأت رحلة NEOWISE في عام 2009 عندما أعادت استخدام مهمة سابقة تسمى مستكشف المسح بالأشعة تحت الحمراء واسع المجال (WISE). في حين حقق WISE هدفه المتمثل في إجراء مسح بالأشعة تحت الحمراء لجميع السماء، فقد تم وضعه في نهاية المطاف في وضع السبات في عام 2011. ومع ذلك، بدون المبرد المبرد، لا يزال بإمكان المركبة الفضائية مراقبة الكويكبات والمذنبات القريبة من الأرض التي تسخنها الشمس. في عام 2013، أعادت ناسا تنشيط المركبة الفضائية باسم NEOWISE، مع التركيز على مساعدة جهود الدفاع الكوكبي ودراسة هذه الأجسام بالتفصيل.

وقد قدم NEOWISE مساهمات كبيرة في توصيف الكويكبات القريبة من الأرض، واكتشف أكثر من 3,000 منها وتحسين مداراتها. واكتشفت أيضًا 25 مذنبًا، بما في ذلك المذنب المذهل NEOWISE، الذي كان مرئيًا بالعين المجردة في عام 2020. وعلى الرغم من زواله الوشيك، يترك NEOWISE وراءه أرشيفًا ضخمًا من البيانات التي ستستمر في تطوير علم عالم الأشعة تحت الحمراء.

بناءً على تراث NEOWISE، لدى وكالة ناسا خطط للجيل التالي من التلسكوب الفضائي الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء والذي يسمى NEO Surveyor، ومن المقرر إطلاقه في عام 2027. ستبحث هذه المهمة عن الأجسام القريبة من الأرض الصعبة والتي يصعب اكتشافها ودراستها، مما يعزز فهمنا لهذه الأجسام المحتملة. الأجرام السماوية الخطرة.

في حين أنه من الممتع أن نرى مهمة NEOWISE تصل إلى نهايتها، فمن الواضح أن مساهماتها في الدفاع عن الكواكب والبحث العلمي سيكون لها تأثير دائم. وكما قال ماسيرو على نحو مناسب: "إن NEOWISE لديه أرشيف ضخم، يغطي فترة طويلة جدًا من الزمن، والتي من شأنها حتماً أن تقدم علم الكون تحت الأحمر لفترة طويلة بعد رحيل المركبة الفضائية".