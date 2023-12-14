يواجه NEOWISE التابع لناسا زوالًا وشيكًا بسبب النشاط الشمسي

حقق تلسكوب NEOWISE التابع لوكالة ناسا، وهو تلسكوب فضائي يعمل بالأشعة تحت الحمراء لصيد الكويكبات والمذنبات، عقدًا مليئًا بالإنجازات منذ أن بدأت مهمته المعاد تنشيطها في عام 2013. ومع ذلك، فإن مسيرته المثيرة للإعجاب تقترب الآن من نهايتها حيث يقع ضحية لتأثيرات النشاط الشمسي.

الحد الأقصى للطاقة الشمسية، وهي الفترة التي تشهد فيها الشمس نشاطًا متزايدًا كل 11 عامًا، يتسبب في سقوط NEOWISE خارج المدار. عندما تقوم الشمس بتسخين الغلاف الجوي للأرض، تخلق الغازات الجوية قوة سحب على الأقمار الصناعية، مما يؤدي إلى إبطائها. مع اقتراب الحد الأقصى للطاقة الشمسية، لم يعد NEOWISE قادرًا على الحفاظ على مداره فوق الغلاف الجوي للأرض، ويعود إلى الأرض.

بدأت هذه الحياة الثانية لـ NEOWISE في عام 2010 عندما أعادت استخدام مهمة مختلفة، وهي مستكشف المسح واسع النطاق بالأشعة تحت الحمراء (WISE)، الذي تم إطلاقه في عام 2009. وقد ساهمت البيانات من WISE وNEOWISE بشكل كبير في دراسة المجرات البعيدة والنجوم الباردة والمذنبات. والكويكبات القريبة من الأرض.

على الرغم من أن NEOWISE لم يعد قادرًا على مراقبة أبرد الأجسام في الكون بدون مبرد مبرد، إلا أنه لا يزال يلعب دورًا حاسمًا في مساعدة جهود الدفاع الكوكبي من خلال مسح ودراسة الكويكبات والمذنبات القريبة من الأرض. لم تساعد المهمة علماء الفلك في تحديد موقع هذه الأجسام فحسب، بل قدمت أيضًا بيانات قيمة عن أحجامها وانعكاسها وتكوينها.

في حين أن النهاية الوشيكة لـ NEOWISE مؤسفة، إلا أنه سيتم المضي قدمًا في إرثها من خلال مهمة NEO Surveyor القادمة التابعة لناسا. من المقرر إطلاق NEO Surveyor في عام 2027، وسيعتمد على إنجازات NEOWISE من خلال البحث عن الكويكبات المظلمة والمذنبات ذات الانعكاس المنخفض والأجسام التي تقترب من الأرض من اتجاه الشمس. وسيبحث أيضًا عن أحصنة طروادة الأرضية، وهي الكويكبات التي تقود أو تتبع مدار كوكبنا.

وبينما تواصل NEOWISE هبوطها نحو الأرض، فإن مساهمتها في مجال الدفاع عن الكواكب واستكشاف الفضاء سوف يتم تذكرها والاحتفاء بها.