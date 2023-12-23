مركبة لوسي الفضائية التابعة لناسا تنطلق في مهمة ثورية

ملخص: اتخذت مركبة لوسي الفضائية التابعة لناسا خطوة مهمة إلى الأمام في مهمتها الطموحة للكويكب. أكملت المركبة الفضائية بنجاح أول تحليق لها بالقرب من الكويكب الصغير دينكينيش، الواقع في حزام الكويكبات الرئيسي وراء المريخ. يمهد هذا الإنجاز الطريق للقاءات مستقبلية مع كويكبات أكبر وأكثر تأثيرًا.

إطلاق العنان لأصول النظام الشمسي: استكشاف كويكبات طروادة

سيكون تركيز لوسي الأساسي على كويكبات طروادة، وهي مجموعة من الكويكبات القريبة من كوكب المشتري والتي يعتقد العلماء أنها تحتوي على معلومات أساسية حول أصول نظامنا الشمسي. على عكس المهام السابقة، ستطير لوسي بواسطة ثمانية طروادة بأحجام مختلفة، تقدر بـ 10 إلى 100 مرة أكبر من دينكينيش. ستوفر هذه الفرصة المذهلة رؤى غير مسبوقة للأسرار المحيطة ببداياتنا الكونية. ومن المقرر استكشاف آخر كويكبين طروادة في عام 2033، مما يعد بمزيد من الاكتشافات الرائدة.

رحلة عبر الزمن: مهمة لوسي التحويلية

بدأت لوسي مهمتها منذ ما يقرب من عامين، وتكلف مسعى لوسي العلمي حوالي 1,000 مليون دولار. تحمل هذه المركبة الفضائية اسم سلف بشري عمره 3.2 مليون عام، وهو ما يرمز إلى رحلة العودة بالزمن التي تنوي القيام بها. ستكون رحلة لوسي التالية بالقرب من كويكب سُمي على اسم دونالد جوهانسون، أحد المكتشفين الموقرين لأحفورة لوسي. هذا الارتباط بنسبنا البشرية يسلط الضوء بشكل أكبر على أهمية مهمة لوسي.

التغلب على التحديات: مرونة لوسي

على الرغم من مواجهة التحديات على طول الطريق، مثل الجناح الشمسي الفضفاض، إلا أن العلماء ما زالوا واثقين من استقرار لوسي لتحقيق أهدافه الأساسية. وبعيدًا عن مهام ناسا التقليدية، لن تقوم لوسي بجمع عينات من الكويكبات التي تزورها. وبدلا من ذلك، سوف تعتمد على مجموعة من الأدوات المتطورة لالتقاط صور مفصلة وجمع البيانات الدقيقة التي من شأنها أن تحدث ثورة في فهمنا لأصول النظام الشمسي.

لا شك أن مركبة لوسي الفضائية التابعة لناسا تشرع في مهمة ثورية، حيث تسلط الضوء على البدايات الغامضة لجوارنا الكوني. مع كل رحلة طيران ناجحة، نقترب أكثر من كشف الألغاز التي أسرت العلماء وعشاق الفضاء لأجيال عديدة.