كتالوج جديد يكشف عن 294 نجمًا نابضًا ينبعث منها أشعة جاما، مما يوسع فهمنا للكون

أصدر تلسكوب فيرمي لأشعة جاما الفضائي التابع لناسا، بالتعاون مع فريق دولي من علماء الفلك، كتالوجًا رائدًا يعرض 294 نجمًا نابضًا ينبعث منها أشعة جاما، بالإضافة إلى 34 نجمًا إضافيًا في انتظار التأكيد، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة ناسا. يمثل هذا الاكتشاف زيادة ملحوظة بمقدار 27 ضعفًا في عدد النجوم النابضة المعروفة قبل إطلاق مهمة فيرمي في عام 2008.

النجوم النابضة، وهي نوع من النجوم النيوترونية، هي بقايا شموس ضخمة انفجرت على شكل مستعرات أعظم. على الرغم من صغر حجمها، فإن هذه الأجسام التي بحجم مدينة تمتلك كتلة هائلة، مما يجعلها موضوعًا رائعًا لدراسة علماء الفلك. يُعد الكتالوج الشامل، المنشور في ملحق مجلة الفيزياء الفلكية، نتيجة لجهد تعاوني قام به 170 عالمًا من جميع أنحاء العالم.

لا يوفر الكتالوج معلومات شاملة عن النجوم النابضة لأشعة جاما المعروفة فحسب، بل إنه أيضًا بمثابة حافز لطرق جديدة للاستكشاف. يوضح هذا الاكتشاف الدور المحوري الذي لعبه تلسكوب فيرمي في توسيع فهمنا للظواهر السماوية.

تبعث النجوم النابضة لأشعة جاما حزمًا ضيقة من الطاقة تدور مثل المنارة. وعندما تتقاطع هذه الحزم مع الأرض، يكتشف علماء الفلك نبضات من الانبعاث. يتفوق تلسكوب فيرمي ذو المساحة الكبيرة في اكتشاف أشعة جاما، التي تتمتع بمستويات طاقة أعلى بمليارات المرات من الضوء المرئي.

ومن المثير للاهتمام، أن حوالي 10% فقط من النجوم النابضة المعروفة تمت ملاحظتها وهي تنبض بأشعة جاما، مما يجعل اكتشاف فيرمي أكثر أهمية. يتضمن الكتالوج مجموعة متنوعة من النجوم النابضة، بما في ذلك النجوم النابضة بالميلي ثانية (MSPs) مثل J1824-2452A، والتي تدور حوالي 328 مرة في الثانية على الرغم من عمرها الذي يبلغ حوالي 30 مليون سنة.

يستكشف الكتالوج أيضًا الأنظمة الثنائية التي تتضمن النجوم النابضة، مما يلقي الضوء على مفارقة الدوران العمري. يمكن للنجوم النابضة الموجودة على مقربة من النجوم العادية أن تسحب المادة من رفاقها، مما قد يؤدي إلى تسريع دورانها. توفر أنظمة "العنكبوت"، المعروفة باسم الحمر أو الأرامل السوداء، رؤى قيمة حول الديناميكيات المعقدة لتفاعلات النجوم النابضة مع رفاقها.

أحد النجوم النابضة الجديرة بالملاحظة بشكل خاص في الكتالوج هو J1555-2908، وهو نجم نابض من الأرملة السوداء ربما يكون قد التقط كوكبًا عابرًا في شبكة جاذبيته. بالإضافة إلى ذلك، تظهر النجوم النابضة الانتقالية مثل J1023 + 0038 تيارات غازية غير منتظمة، وتشكل أقراصًا حول النجم النيوتروني وتسبب تقلبات في الضوء البصري والأشعة السينية وأشعة جاما.

تمتد اكتشافات فيرمي إلى ما هو أبعد من مجرتنا. وفي عام 2015، اكتشف التلسكوب أول نجم نابض لأشعة جاما في سحابة ماجلان الكبرى المجاورة. وفي عام 2021، كشف علماء الفلك عن توهج أشعة جاما عملاق من نجم مغناطيسي، وهو نوع مختلف من النجوم النيوترونية، يقع في مجرة ​​النحات، على بعد 11.4 مليون سنة ضوئية تقريبًا.

نظرًا لأن فيرمي لا يزال في طليعة استكشاف الفضاء، فإن هذا الكتالوج الأخير يسلط الضوء على تأثيره الدائم، مما يوفر لعلماء الفلك رؤى قيمة حول العالم الديناميكي والغامض للنجوم النابضة والنجوم النيوترونية.

أسئلة وأجوبة

ما هو تلسكوب فيرمي لأشعة جاما الفضائي؟

تلسكوب فيرمي لأشعة جاما الفضائي هو مرصد تابع لوكالة ناسا مصمم لدراسة انبعاثات أشعة جاما عالية الطاقة من المصادر السماوية.

ما هي النجوم النابضة؟

النجوم النابضة هي نجوم نيوترونية ممغنطة للغاية، ودوارة، تنبعث منها حزم من الإشعاع يمكن اكتشافها على شكل نبضات من الانبعاث.

ما هو علم فلك أشعة جاما؟

علم فلك أشعة جاما هو فرع من علم الفلك يدرس الكون باستخدام أشعة جاما، وهي الشكل الأعلى طاقة من الإشعاع الكهرومغناطيسي.

لماذا تعتبر النجوم النابضة لأشعة جاما مهمة؟

توفر النجوم النابضة لأشعة جاما معلومات فريدة عن الفيزياء المتطرفة وديناميكيات النجوم النيوترونية. تم ملاحظة أن جزءًا صغيرًا فقط من النجوم النابضة المعروفة يصدر أشعة جاما، مما يجعل دراستها مثيرة للاهتمام بشكل خاص.

ما هو النجم النابض بالميلي ثانية؟

النجم النابض بالميلي ثانية هو نجم نيوتروني سريع الدوران يكمل عدة دورات في الثانية. ويُعتقد أنها نتيجة لانتقال كتلة من نجم مرافق، مما يزيد من معدل دورانها.

(المصدر: وكالة ناسا – https://www.nasa.gov/mission_pages/GLAST/main/miss_overview.html)