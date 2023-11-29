تم تحديد موعد جديد لمهمة Dragonfly التابعة لناسا إلى قمر زحل Titan

أعلنت وكالة ناسا مؤخرًا عن موعد إطلاق جديد لمهمة Dragonfly المرتقبة إلى قمر زحل تيتان. واجهت المهمة، التي كان من المقرر إطلاقها في البداية عام 2026، عدة تأخيرات ومن المقرر الآن أن تنطلق في يوليو 2028. ويعود قرار تأجيل المهمة إلى عدم اليقين في الميزانية داخل الوكالة.

على الرغم من النكسات، نجحت مهمة Dragonfly في اجتياز مراجعات التصميم الرئيسية، مما يدل على جدواها وإمكانية تحقيق اكتشافات رائدة. ويهدف المشروع إلى دراسة بيئة تيتان وتقييم قدرته على دعم الحياة. ومن خلال استخدام طائرة الهبوط، ستتمكن Dragonfly من استكشاف ميزات القمر الفريدة واكتشاف رؤى قيمة حول صلاحيته للسكن.

يرجع التأخير في المهمة في المقام الأول إلى الشكوك المحيطة بتمويل قسم علوم الكواكب في ناسا. يبلغ طلب ميزانية الوكالة لعام 2024 لعلوم الكواكب 3.38 مليار دولار، لكن المخصصات المقترحة في مشاريع القوانين بمجلسي النواب والشيوخ تشير إلى تخفيضات محتملة قد تؤثر على مهمة Dragonfly وغيرها.

أعربت لوري جليز، مديرة قسم علوم الكواكب في ناسا، عن مخاوفها بشأن تأكيد المهام دون توقعات واضحة للميزانية خلال اجتماع عقد مؤخرًا. مع تجاوز تكاليف المهمة للتوقعات الأولية، هناك تكهنات حول إعادة تصنيف Dragonfly كمهمة رائدة، وهي فئة مخصصة لمشاريع ناسا الأكثر تعقيدًا وتكلفة.

على الرغم من التحديات المالية، حقق فريق Dragonfly تقدمًا كبيرًا. اجتازت المهمة بنجاح مراجعة التصميم الأولية وتم السماح لها بالمضي قدمًا في مرحلة التصميم والتصنيع النهائية في عام 2024. ومع ذلك، سيتم تأجيل التأكيد الرسمي للمهمة، بما في ذلك التكلفة الإجمالية والجدول الزمني، حتى منتصف عام 2024 في انتظار الإصدار. من طلب ميزانية الرئيس 2025.

تمثل مهمة Dragonfly فرصة فريدة لاستكشاف بيئة تيتان وتوسيع فهمنا لصلاحية الكوكب للسكن. وستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام طائرة هليكوبتر لاستكشاف الكواكب، مما يجعلها مسعى رائدًا في استكشاف الفضاء.

أسئلة وأجوبة

س: ما هو الهدف من مهمة Dragonfly؟

ج: تهدف مهمة Dragonfly إلى دراسة بيئة قمر زحل تيتان والتحقق من إمكانية دعم الحياة عليه.

س: لماذا تأخرت المهمة؟

ج: يرجع التأخير في المهمة إلى عدم اليقين في الميزانية داخل قسم علوم الكواكب في ناسا.

س: ما هي طائرة الهبوط؟

ج: مركبة الهبوط هي مركبة فضائية تجمع بين قدرات الطائرة العمودية (مثل المروحية) ومركبة الهبوط لاستكشاف أسطح الكواكب.

س: متى سيتم إطلاق مهمة Dragonfly؟

ج: من المقرر حاليًا إطلاق مهمة Dragonfly في يوليو 2028.

س: ما هي الفئة التي يمكن إعادة تصنيف Dragonfly إليها؟

ج: هناك تكهنات بإمكانية إعادة تصنيف Dragonfly كمهمة رئيسية، والتي تتضمن أكثر مشاريع ناسا تعقيدًا وتكلفة.