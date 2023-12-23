المريخ القديم: كشف تاريخ الفيضانات الملحمية

ملخص: الصورة التي التقطتها مركبة ناسا المتجولة تقدم دليلا واضحا على الفيضانات الهائلة التي شكلت المشهد الطبيعي للمريخ. حدثت هذه الفيضانات منذ مليارات السنين، حيث جرفت صخورًا كبيرة إلى حفرة جيزيرو، والتي أصبحت الآن دلتا نهر جاف. ويدعم هذا الاكتشاف أيضًا نظرية وجود ماضي مملوء بالماء على المريخ.

شهد المريخ القديم فيضانات كارثية أعادت تشكيل سطحه، كما يتضح من أحدث صورة نشرتها مركبة بيرسيفيرانس الجوالة التابعة لناسا. تكشف الصورة عن مساحة واسعة من الصخور التي تغطي فوهة جيزيرو، والتي يعتقد العلماء أنها ترسبت بواسطة مياه الفيضانات القوية منذ مليارات السنين. وقع هذا الحدث خلال فترة مهمة من تطور نظام البحيرة والأنهار القديمة التي كانت تشغل جيزيرو ذات يوم.

بالإضافة إلى Jezero Crater، تم اكتشاف أدلة مماثلة على الأحداث المتعلقة بالمياه من قبل Curiosity، سلف المثابرة، والتي تقع على بعد أكثر من 2,300 ميل على Mount Sharp. أدت تدفقات الحطام على جبل شارب إلى ترسب الطين والصخور بحجم السيارة، تاركة وراءها سلسلة من التلال المميزة التي يمكن ملاحظتها اليوم.

في حين أن المهمة الأساسية للمركبة الجوالة بيرسيفيرانس هي البحث عن علامات الحياة الماضية على المريخ، إلا أنه لم يتم العثور على دليل ملموس حتى الآن. ومع ذلك، تظل فوهة جيزيرو موقعًا مثاليًا لاستكشاف إمكانية وجود حياة ميكروبية قديمة. ومع وجودها في السابق كنظام من الجداول والأنهار وبحيرة ضخمة، كان من الممكن أن تكون التربة الرطبة في المنطقة قد وفرت بيئة مناسبة لازدهار الحياة، مما يعكس الظروف على الأرض.

تقوم المركبة أيضًا بجمع عينات أصلية من سطح المريخ، والتي تعتزم ناسا تحليلها بالتفصيل. وقد تقوم البعثات اللاحقة، بالتعاون مع وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، باسترداد هذه العينات المختومة وإعادتها إلى الأرض لمزيد من الفحص.

إن اكتشاف الفيضانات القديمة على المريخ والحفاظ على الحياة الماضية المحتملة يجعل من الكوكب الأحمر موضوعًا مثيرًا للاهتمام للبحث والاستكشاف المستمر لوكالة ناسا. إن فهم التاريخ المائي للمريخ أمر بالغ الأهمية لكشف ألغاز ماضيه وربما العثور على إجابات للسؤال الأساسي حول ما إذا كانت الحياة موجودة هناك ذات يوم.