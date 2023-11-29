تجربة الموجات الجوية التابعة لناسا (AWE) تبدأ عملياتها على محطة الفضاء الدولية

تم بنجاح تثبيت تجربة الموجات الجوية (AWE) التابعة لناسا على محطة الفضاء الدولية (ISS) باستخدام الذراع الروبوتية Canadarm2، مما يمثل بداية مرحلتها التشغيلية. الهدف الأساسي لـ AWE هو تحليل موجات الجاذبية الجوية وتأثيرها على الطقس الفضائي، مع التركيز بشكل خاص على الاتصالات عبر الأقمار الصناعية. ستوفر هذه المهمة بيانات قيمة من شأنها أن تساعد العلماء في فهم فيزياء وخصائص هذه الموجات الجوية وتأثيرها على طبقة الأيونوسفير.

من خلال دراسة موجات الجاذبية الجوية، والتي تتشكل بسبب اضطرابات الطقس مثل العواصف الرعدية أو الأعاصير، تهدف AWE إلى تحديد حجمها وطاقتها وزخمها. وستمكن هذه المعلومات المهمة العلماء من دراسة العلاقة بين الطقس الأرضي والطقس الفضائي، مما قد يؤدي إلى تحسينات في الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والتتبع في المدار.

تم تجهيز AWE بأربع كاميرات يمكنها التقاط صور لموجات الجاذبية الجوية التي تتفاعل مع الطقس الفضائي. ومن موقعها الفريد على محطة الفضاء الدولية، ستوفر ملاحظات AWE رؤى قيمة حول الديناميكيات المعقدة للغلاف الجوي للأرض. تعد المهمة خطوة مهمة إلى الأمام في أبحاث الفيزياء الشمسية التابعة لناسا، حيث أنها تساهم في جهود الوكالة المستمرة لفهم النظام المترابط الذي يشمل الأرض والكواكب الأخرى داخل الغلاف الشمسي.

يرأس مشروع AWE Ludger Scherliess في جامعة ولاية يوتا ويديره مركز غودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا. لعب مختبر ديناميكيات الفضاء بالجامعة دورًا حيويًا في بناء أداة AWE وتشغيل مركز التحكم في المهمة. ومع بدء AWE مرحلتها التشغيلية، يتوقع العلماء بفارغ الصبر البيانات التي ستوفرها والاكتشافات المحتملة التي تنتظرها في مجال أبحاث الغلاف الجوي والطقس الفضائي.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو الهدف الأساسي لتجربة الموجات الجوية التابعة لناسا (AWE)؟

ج: يهدف AWE إلى تحليل موجات الجاذبية الجوية وتأثيراتها على الطقس الفضائي، وتحديدًا في سياق الاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

س: كيف ستنجز AWE مهمتها؟

ج: تم تجهيز AWE بأربع كاميرات يمكنها التقاط صور لموجات الجاذبية الجوية التي تتفاعل مع الطقس الفضائي، مما يوفر معلومات قيمة عن ديناميكيات الغلاف الجوي للأرض.

س: من يقود مشروع AWE؟

ج: يرأس مشروع AWE Ludger Scherliess في جامعة ولاية يوتا ويديره مركز غودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا.

س: ما هو الدور الذي يلعبه مختبر ديناميكيات الفضاء بالجامعة في مهمة AWE؟

ج: لعب مختبر ديناميكيات الفضاء دورًا حاسمًا في بناء جهاز AWE وقام بتشغيل مركز التحكم في المهمة.