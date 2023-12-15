الحالة الغريبة لطماطم الفضاء المتلاشي: كشف النقاب عن لغز قمري

ملخص: في بث شبكي حديث للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لمحطة الفضاء الدولية (ISS)، شاركت رائدة فضاء ناسا ياسمين مقبلي تحديثًا مثيرًا بخصوص الطماطم الفضائية المفقودة. وقد تم إلقاء اللوم على رائد الفضاء فرانك روبيو في اختفائهم، لكن وكالة ناسا برأته. تم العثور على بقايا الطماطم داخل الكيس نفسه الذي وضعه روبيو فيه، وتظهر عليها علامات الجفاف ولكن لا يوجد نمو ميكروبي أو فطري. ويسلط الحادث الضوء على أهمية تطوير مرافق النمو الفعالة لإنتاج الأغذية الطازجة خلال البعثات الفضائية طويلة الأمد.

لقد مهد استكشاف الفضاء الطريق لمختلف التطورات العلمية والاختراقات التكنولوجية. ومع ذلك، في الآونة الأخيرة، استحوذت حالة غامضة على اهتمام العالم - وهي قضية اختفاء الطماطم الفضائية. بدأ كل شيء عندما اختفت حبتان من الطماطم على متن محطة الفضاء الدولية في وقت سابق من هذا العام.

في البداية، دارت الشكوك حول رائد فضاء ناسا فرانك روبيو، وهو آخر شخص رأى الطماطم. ومع ذلك، نفى روبيو بشدة ارتكاب أي مخالفات، مدعيًا أنه قام بتخزينها بشكل آمن داخل كيس بلاستيكي في مكان محدد على محطة الفضاء الدولية. ولدهشته، عند عودته، اختفى الكيس والطماطم، ويبدو أن ظروف الجاذبية الصغرى قد نُقلت بعيدًا.

وبعد أشهر، خلال البث الشبكي للذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس محطة الفضاء الدولية، كشفت رائدة الفضاء في وكالة ناسا، ياسمين مقبلي، عن تقدم كبير في هذه القضية. ولدهشة الجميع، تم العثور على بقايا الطماطم المراوغة داخل الكيس الذي استخدمه روبيو. على الرغم من الجفاف والسحق قليلاً، لم يتم اكتشاف أي علامات لنمو الميكروبات أو الفطريات.

تلقي هذه الحادثة الضوء على أهمية زراعة الأغذية الطازجة خلال المهمات الفضائية الطويلة الأمد. يعتمد رواد الفضاء في المقام الأول على الوجبات المعبأة، كما أن الحصول على المنتجات الطازجة يمكن أن يعزز صحتهم العقلية والجسدية بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك، يلعب تطوير مرافق النمو الفعالة دورًا حيويًا في التخطيط للبعثات البشرية الممتدة إلى وجهات سماوية بعيدة، حيث أنه من غير العملي نقل كميات زائدة من المواد الغذائية المعبأة مسبقًا.

ومن ثم، فمن المرجح أن تصبح نباتات الطماطم جزءًا لا يتجزأ من مهمات الفضاء السحيق المستقبلية. ومع ذلك، يجب على ناسا أن تتعلم الدروس من هذا الحادث الغريب وأن تعمل على تأمين تخزين المواد الغذائية بشكل أكثر فعالية. قد يتم حل لغز الطماطم الفضائية المفقودة، لكن البحث عن إنتاج مستدام للغذاء في الفضاء لا يزال يتكشف.