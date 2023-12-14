العنوان: العودة المذهلة لمركبة أوريون الفضائية التابعة لناسا: لمحة عن مستقبل استكشاف الفضاء

ملخص: أذهلت مركبة أوريون الفضائية التابعة لناسا العالم بلقطات مذهلة لعودتها إلى الغلاف الجوي للأرض خلال مهمة أرتميس 1. تمثل هذه المهمة غير المأهولة الخطوة الأولى لناسا نحو إعادة البشر إلى القمر وفي النهاية إلى المريخ. واستعرضت المركبة الفضائية، التي كانت تسير بسرعة مذهلة تبلغ 11 كيلومترًا في الثانية، قدراتها عندما قفزت برشاقة عبر الغلاف الجوي مثل حجر في بحيرة. وقد انتشرت اللقطات، التي شاركها حساب Orion Spacecraft التابع لناسا، على نطاق واسع، حيث استحوذت على خيال الجمهور وأشعلت الإثارة حول مساعي استكشاف الفضاء المستقبلية.

خلال مهمة أرتميس 1، أكملت أوريون بنجاح رحلة طولها 1.4 مليون ميل، وقضت 25.5 يومًا في الفضاء، بما في ذلك ستة أيام في المدار القمري. كانت المهمة بمثابة اختبار حاسم لنظام الإطلاق الفضائي التابع لناسا، والذي سيلعب دورًا محوريًا في المهام المأهولة المستقبلية. مع وجود 16 كاميرا على متنها، قامت المركبة الفضائية بتوثيق كل لحظة من عودتها بدقة.

تُظهر لقطات الفيديو اشتعالًا ناجمًا عن حرق شريط منخفض الانبعاثية وتفعيل دافعات التحكم. وأوضح الخبراء أن القطع التي تمت ملاحظتها ليست درعًا حراريًا بل هي شريط محترق مستمر من سطح المركبة الفضائية. التغييرات المفاجئة والأعمدة التي تم التقاطها في الفيديو هي نتيجة لإطلاق محركات التحكم.

أظهرت عملية إعادة الدخول هذه، المعروفة باسم "التخطي"، قدرة أوريون على التنقل والتحكم في هبوطه، مما مكن وكالة ناسا من اختيار موقع هبوط المركبة الفضائية بشكل استراتيجي. ومن خلال استخدام تقنية الدخول السريع، تهدف أوريون إلى الهبوط بالقرب من ساحل الولايات المتحدة لإجراء عمليات انتشال فعالة.

أخذت رحلة أوريون الأولى بعيدًا عن الأرض أكثر من أي مركبة فضائية مصممة للاستكشاف البشري، حيث وصلت إلى مسافة 434,500 كيلومتر (270,000 ميل). يمهد هذا العمل الفذ الرائع الطريق للمهام المستقبلية ويمهد الطريق لرحلات الطيران المأهولة. وقد حدد نجاح مهمة أرتميس 1 المسار لمهمة أرتميس 2024 القادمة، حيث تخطط ناسا لإرسال طاقم على متن أوريون في نوفمبر XNUMX.

تعتبر اللقطات المذهلة لعودة أوريون بمثابة شهادة على براعة الإنسان وتدفع حدود استكشاف الفضاء. بينما تواصل ناسا كشف أسرار الكون، نتوقع بفارغ الصبر الفصل التالي في رحلتنا إلى القمر وما بعده.