مهمة ناسا تنتج خرائط معدنية رائدة

حققت مهمة EMIT التابعة لناسا إنجازًا هامًا من خلال إنشاء أول خرائط شاملة لمناطق مصدر الغبار المعدني في العالم. توفر هذه الخرائط مواقع دقيقة لعشرة معادن رئيسية بناءً على كيفية عكسها وامتصاصها للضوء. إن وفرة هذه المعادن في الغلاف الجوي يمكن أن تؤدي إلى تبريد أو تدفئة سطح الأرض والغلاف الجوي، مما يجعل فهمها أمرًا بالغ الأهمية لباحثي المناخ.

تم إطلاق EMIT في عام 2022، وهو مطياف تصوير تم تطويره بواسطة مختبر الدفع النفاث التابع لناسا (JPL). فهو يقوم بمسح مساحات واسعة من سطح الأرض من محطة الفضاء الدولية (ISS)، مما يوفر معلومات مفصلة سيكون من المستحيل جمعها من الأرض.

وقد التقطت EMIT بالفعل أكثر من 55,000 صورة لسطح الأرض ضمن حزام يبلغ عرضه 6,900 ميل حول القسم الأوسط من الكوكب. تحتوي هذه الصور على مليارات القياسات، مما يسمح للباحثين بإنشاء خرائط تفصيلية لتكوين السطح.

بالإضافة إلى رسم خرائط المعادن، أظهرت EMIT قدرات أخرى خلال 17 شهرًا في المدار. لقد اكتشف أعمدة من غاز الميثان وثاني أكسيد الكربون المنبعثة من مدافن النفايات والمنشآت النفطية، مما أدى إلى توسيع قدرتنا على مراقبة انبعاثات الغازات الدفيئة.

للغبار المعدني الذي درسته EMIT تأثيرات مختلفة على المناخ والنظم البيئية. تمتص المواد الداكنة والغنية بأكسيد الحديد طاقة الشمس وتدفئ الهواء، في حين أن المواد الأكثر سطوعًا التي لا تحتوي على الحديد تعكس الضوء والحرارة، مما يؤدي إلى تبريد الهواء. ومن خلال دمج الخرائط المعدنية لـ EMIT في النماذج المناخية، سيتمكن الباحثون من فهم تأثيرات الاحترار أو التبريد الصافية للغبار المعدني على الكوكب بشكل أفضل.

توفر هذه الخرائط أيضًا رؤى قيمة حول تأثير الغبار على النظم البيئية. يمكن أن يساهم الغبار المستقر في المحيط في تكاثر العوالق النباتية، مما يؤثر على النظم البيئية المائية ودورة الكربون. يمكن أن تساعد بيانات EMIT العلماء على تتبع حركة العناصر الغذائية الأساسية التي يحملها الغبار، مثل الفوسفور والكالسيوم والبوتاسيوم، مما يوفر فهمًا أكثر تفصيلاً للتخصيب لمسافات طويلة.

بفضل خرائطها المعدنية الرائدة، فتحت مهمة EMIT التابعة لناسا إمكانيات جديدة لدراسة مناخ الأرض والنظم البيئية. ستساعد هذه التطورات الباحثين على تقديم تنبؤات أكثر دقة حول تأثيرات المناخ المستقبلية والمساهمة في فهم أفضل لكوكبنا.