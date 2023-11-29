ناسا تدرب رائد فضاء هنديًا على مهمة محطة الفضاء الدولية

أعلن مدير وكالة ناسا بيل نيلسون يوم الأربعاء أن وكالة الفضاء الأمريكية ستقوم بتدريب رائد فضاء هندي للقيام برحلة إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) في المستقبل القريب. وهذا التعاون بين الهند والولايات المتحدة يعزز علاقاتهما الفضائية المتنامية، ويفتح الفرص للبحث العلمي وتبادل المعرفة.

قامت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) ووكالة ناسا بتطوير رادار الفتحة الاصطناعية NASA-ISRO (NISAR)، وهو نظام مرصد في مدار أرضي منخفض. ومن المقرر إطلاق هذا القمر الصناعي في الربع الأول من العام المقبل، وسيوفر بيانات مهمة لفهم أفضل لأنظمة وظواهر الكواكب المختلفة. وتشمل قدراته رسم خرائط للكوكب بأكمله كل 12 يومًا، مما يمكّن الباحثين من دراسة التغيرات في النظم البيئية، وكتلة الجليد، والكتلة الحيوية النباتية، وارتفاع مستوى سطح البحر، والمخاطر الطبيعية مثل الزلازل والتسونامي والبراكين والانهيارات الأرضية.

لدى الهند خطط طموحة لزيادة حصتها في سوق إطلاق الأقمار الصناعية العالمية بمقدار خمسة أضعاف خلال العقد المقبل. وتماشيًا مع هذه التطلعات، انضمت الهند إلى اتفاقيات أرتميس التابعة لناسا في يونيو من هذا العام. وتركز الاتفاقيات على تعزيز الشفافية العلمية ووضع بروتوكولات لمنع أي تدخل ضار في الفضاء والأجرام السماوية مثل القمر.

علاوة على ذلك، قطعت الهند خطوات كبيرة في مجال استكشاف القمر. وفي أغسطس الماضي، نجحت الهند في الوصول إلى القطب الجنوبي للقمر، متفوقة على جهود روسيا التي واجهت تحديات بسبب عوامل جيوسياسية. وفي حين كانت الصين تتابع بنشاط برنامجها الفضائي، مع خطط لمهمات مستقبلية واستثمارات كبيرة، تظل الولايات المتحدة لاعبا رئيسيا في برنامج أرتميس للقمر، والذي من المتوقع أن يحصل على ميزانية تبلغ حوالي 93 مليار دولار حتى عام 2025.

وكما أكد بيل نيلسون في كلمته، فإننا نعيش حاليا في "العصر الذهبي لاستكشاف الفضاء". يعكس التعاون بين NASA وISRO في تدريب رائد فضاء هندي لمهمة محطة الفضاء الدولية التعاون الدولي المتزايد والالتزام المشترك بتعزيز فهمنا للكون.

أسئلة وأجوبة

1. ما هو نزار؟

NISAR هو اختصار لرادار الفتحة الاصطناعية NASA-ISRO. وهو مشروع مشترك بين ناسا والمنظمة الفضائية الهندية لتطوير نظام مرصد في مدار أرضي منخفض.

2. ما هو الغرض من نزار؟

يهدف NISAR إلى رسم خريطة للكوكب بأكمله كل 12 يومًا، وتوفير بيانات عن التغيرات في النظم البيئية، وكتلة الجليد، والكتلة الحيوية النباتية، وارتفاع مستوى سطح البحر، والمخاطر الطبيعية مثل الزلازل والتسونامي والبراكين والانهيارات الأرضية.

3. ما هي اتفاقيات أرتميس؟

اتفاقيات أرتميس هي اتفاقية تقودها وكالة ناسا لتوضيح وتحديث مبادئ معاهدة الفضاء الخارجي. وهي تركز على الشفافية العلمية وتضع قواعد للتنسيق لتجنب التدخل في الفضاء والأجرام السماوية.

4. كيف تشارك الهند في استكشاف القمر؟

ونجحت الهند في الوصول إلى القطب الجنوبي للقمر في أغسطس، مما يدل على قدراتها في استكشاف القمر. وتهدف إلى مواصلة تطوير برنامجها الفضائي والمساهمة في فهمنا للقمر وما بعده.

5. ما أهمية التعاون بين الهند والولايات المتحدة في مجال استكشاف الفضاء؟

إن التعاون بين الهند والولايات المتحدة في استكشاف الفضاء يعزز علاقاتهما ويسمح بتبادل البحث العلمي والمعرفة. كما أنه يعكس الأهمية المتزايدة للتعاون الدولي في تعزيز فهمنا للكون.