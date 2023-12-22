أكملت المركبة الفضائية Cygnus التابعة لشركة Northrop Grumman مهمتها الناجحة إلى محطة الفضاء الدولية

أنهت المركبة الفضائية Cygnus التابعة لشركة نورثروب جرومان مهمتها التي استمرت أربعة أشهر إلى محطة الفضاء الدولية (ISS). عند مغادرتها محطة الفضاء الدولية يوم الجمعة، اختتمت Cygnus مهمتها المتمثلة في تسليم أكثر من 8,200 رطل من الإمدادات والتحقيقات العلمية والمنتجات التجارية والأجهزة لناسا وشركائها العالميين. تم فصل المركبة الفضائية غير المأهولة عن المنفذ المواجه للأرض لوحدة Unity، مع تغطية حية للمغادرة متاحة على منصات البث المباشر التابعة لناسا.

في عملية دقيقة، قامت وحدات التحكم الأرضية بتوجيه الذراع الروبوتية Canadarm2 بخبرة لإطلاق Cygnus في الساعة 8:05 صباحًا، تحت إشراف رائد فضاء ناسا لورال أوهارا. وبالنظر إلى الخطوات التالية، ستخضع Cygnus لعملية إعادة دخول مدمرة مخطط لها بعد تشغيل محرك deorbit في أوائل يناير. وخلال هذه العملية، سوف يحترق بأمان في الغلاف الجوي للأرض، إلى جانب أي نفايات تتولد في المحطة الفضائية.

وصلت المركبة الفضائية، التي سُميت على اسم رائدة الفضاء الراحلة لوريل كلارك، إلى المحطة الفضائية في البداية في 4 أغسطس. وتم إطلاقها على متن صاروخ أنتاريس التابع لشركة نورثروب جرومان من منشأة والوبس للطيران التابعة لناسا في فرجينيا. تمثل هذه المهمة الناجحة مهمة خدمات إعادة الإمداد التجارية التاسعة عشرة لناسا التي تقوم بها الشركة.

كانت مهمة Cygnus مهمة حيوية، لأنها ساهمت في سلسلة التوريد الحيوية لرواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية. لقد وفرت الموارد والمعدات الأساسية اللازمة لإجراء التجارب والتحقيقات العلمية المهمة، ودعم الأبحاث الجارية، والحفاظ على العمليات اليومية للمحطة.

أثبتت المركبة الفضائية Cygnus التابعة لشركة Northrop Grumman مرة أخرى موثوقيتها وقدرتها على إكمال أهداف مهمتها بدقة. ومع اختتام مهمتها الأخيرة، يتحول التركيز الآن إلى المساعي المستقبلية التي ستستمر في توسيع فهمنا للفضاء وتسهيل المزيد من الاستكشاف العلمي.