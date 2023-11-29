ناسا تُكمل اختبار الحريق الساخن لمدة 650 ثانية للحصول على شهادة محرك RS-25

حققت وكالة ناسا مؤخرًا إنجازًا مهمًا في مهمتها لاستكشاف أسرار الكون من خلال إكمال اختبار الحريق الساخن لمدة كاملة مدته 650 ثانية لمحرك شهادة RS-25. تعد سلسلة الاختبارات الحاسمة هذه ضرورية لدعم مهام نظام الإطلاق الفضائي (SLS) المستقبلية إلى الفضاء السحيق. تم إجراء الاختبار في منصة اختبار فريد هايز الموجودة في مركز ستينيس الفضائي التابع لناسا.

الغرض من سلسلة الشهادات هذه هو التحقق من صحة عمليات التصنيع الجديدة لإنتاج محركات RS-25 لمهمات الفضاء السحيق القادمة، بدءًا من Artemis V. يقوم مقاول المحركات الرئيسي لصاروخ SLS، Aerojet Rocketdyne، بتنفيذ تقنيات تصنيع متقدمة، بما في ذلك الطباعة ثلاثية الأبعاد في إنتاج هذه المحركات.

خلال الاختبار الذي دام 650 ثانية، تم تدوير محرك RS-25 أو محوره حول نقطة مركزية. تعتبر هذه التقنية ضرورية للتحكم في نظام SLS وتثبيته عند وصوله إلى المدار. علاوة على ذلك، دفع المشغلون المحرك إلى ما هو أبعد من معايير الطيران الخاصة به لضمان هامش من السلامة التشغيلية. تم إطلاق محرك RS-25 بمستوى طاقة 113%، متجاوزًا عتبة 111% المطلوبة لإطلاق SLS إلى المدار.

ومن المتوقع أن تستمر سلسلة الشهادات المستمرة حتى عام 2024، بما يتماشى مع مهمة ناسا لإنشاء وجود مستدام على سطح القمر وتمهيد الطريق للبعثات البشرية المستقبلية إلى المريخ. قبل نشره، سيخضع كل محرك RS-25 المستخدم لتشغيل SLS لاختبارات صارمة في ناسا ستينيس.

ومن خلال إجراء هذه الاختبارات، تهدف وكالة ناسا إلى تعزيز أداء وموثوقية محركات RS-25، والتي تعتبر بالغة الأهمية لتوليد الدفع اللازم أثناء مهام SLS. ينتج عن الإشعال المتزامن لأربعة محركات RS-25 قوة دفع مذهلة تبلغ 1.6 مليون رطل عند الإطلاق و2 مليون رطل أثناء الصعود.

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أسئلة وأجوبة

1. ما هو الغرض من اختبار الحريق الساخن لمحرك RS-25 لوكالة ناسا؟ الإجابة: يعد اختبار الحريق الساخن لمحرك RS-25 جزءًا من سلسلة شهادات مهمة لدعم مهام نظام الإطلاق الفضائي (SLS) المستقبلية إلى الفضاء السحيق. 2. ما هي عمليات التصنيع الجديدة التي يتم اعتمادها لمحركات RS-25؟ الإجابة: تقوم شركة Aerojet Rocketdyne، المقاول الرئيسي للمحركات لصاروخ SLS، بدمج تقنيات جديدة مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد في إنتاج محركات RS-3. 3. ما أهمية الجيمبولينغ في اختبار محرك RS-25؟ الإجابة: يتم استخدام تقنية Gimballing للتحكم في صاروخ SLS وتثبيته عند وصوله إلى المدار. 4. ما هو مستوى الطاقة الذي عمل به محرك RS-25 أثناء الاختبار؟ الجواب: تم ​​تشغيل محرك RS-25 بمستوى طاقة 113%، وهو ما يتجاوز نسبة 111% المطلوبة لرفع SLS إلى المدار. 5. كم عدد محركات RS-25 التي يتم إشعالها مرة واحدة؟ الإجابة: يتم إشعال أربعة محركات RS-25 في وقت واحد، مما يولد قوة دفع مجمعة تبلغ 1.6 مليون رطل عند الإطلاق و2 مليون رطل أثناء الصعود.