دراسة جديدة تكشف إمكانات إنسيلادوس للحياة والطاقة

كشفت دراسة حديثة مبنية على بيانات تم الحصول عليها من مهمة كاسيني الفضائية التابعة لناسا، عن نتائج مثيرة حول إنسيلادوس، أحد أقمار زحل الجليدية. ويشير البحث الذي نشر في مجلة Nature Astronomy، إلى أن هذا القمر الصغير يمتلك عنصرا حاسما للحياة ومصدرا وفيرا للطاقة لدعمها.

في السابق، كان العلماء على علم بوجود حبيبات الجليد وبخار الماء والمركبات العضوية على سطح القمر إنسيلادوس. ومع ذلك، تكشف هذه الدراسة الجديدة عن وجود سيانيد الهيدروجين، وهو جزيء حيوي لنشوء الحياة. ويشير اكتشاف هذا الجزيء إلى أن إنسيلادوس قد يحتوي على وحدات البناء الأساسية اللازمة لنشوء الحياة.

واكتشف الباحثون في الدراسة أيضًا أدلة على أن المحيط الموجود أسفل السطح الجليدي للقمر إنسيلادوس يعمل كمصدر مهم للطاقة الكيميائية. تعمل المركبات العضوية المختلفة الموجودة داخل المحيط كمصدر للطاقة، وبعضها ضروري لاستدامة الحياة من خلال التفاعلات الأيضية.

يؤكد المؤلف الرئيسي جونا بيتر على أهمية النتائج التي توصلوا إليها، مشيرًا إلى أن إنسيلادوس يمتلك جزيئات مهمة لخلق الحياة والحفاظ عليها. تشير هذه البيانات الجديدة إلى أن إنسيلادوس يلبي المعايير الأساسية لقابلية السكن، مما يزيد من احتمالية تشكل جزيئات حيوية معقدة على هذا القمر الجليدي.

ومما يثير الاهتمام بشكل خاص اكتشاف سيانيد الهيدروجين، الذي يعتبر أساس العديد من النظريات حول أصل الحياة. يلعب هذا الجزيء دورًا رئيسيًا في تكوين الأحماض الأمينية الضرورية لتكوين الحياة. ويشير مؤلفو الدراسة إلى سيانيد الهيدروجين باعتباره "سكين الجيش السويسري لسلائف الأحماض الأمينية".

وكشف الباحثون سابقًا عن أدلة تشير إلى أن محيط إنسيلادوس يمكن أن يدعم الحياة بسبب وجود ثاني أكسيد الكربون والميثان والهيدروجين. ويدعم الاكتشاف الأخير للمركبات العضوية المؤكسدة فكرة أن المسارات الكيميائية المختلفة على القمر إنسيلادوس يمكن أن تدعم الحياة.

في حين أن هذه الدراسة تمثل خطوة مهمة إلى الأمام في فهم إمكانية الحياة على القمر إنسيلادوس، إلا أن العلماء يعترفون بأن العديد من الأسئلة لا تزال دون إجابة. ومن الضروري إجراء المزيد من الأبحاث لتأكيد ما إذا كان من الممكن بالفعل أن تنشأ الحياة على هذا القمر الرائع.