مهمة كاسيني تكتشف المكونات الرئيسية للحياة على قمر زحل إنسيلادوس

كشف بحث جديد يعتمد على بيانات من مهمة كاسيني التابعة لناسا، عن أدلة دامغة على وجود سيانيد الهيدروجين ومصدر قوي للطاقة الكيميائية على قمر إنسيلادوس التابع لكوكب زحل. توفر هذه الاكتشافات المزيد من الدعم لصلاحية إنسيلادوس للسكن، وتسلط الضوء على إمكانية وجود الحياة تحت سطحه الجليدي.

لقد كان العلماء على علم بعمود حبيبات الجليد وبخار الماء المنبعث من القمر إنسيلادوس، الذي يحتوي على مركبات عضوية ضرورية للحياة كما نعرفها. ومع ذلك، فقد كشف التحليل الأخير لبيانات كاسيني عن وجود سيانيد الهيدروجين، وهو جزيء ضروري لأصل الحياة. ويلعب سيانيد الهيدروجين دورًا محوريًا في تكوين الأحماض الأمينية، التي تعد اللبنات الأساسية للحياة.

علاوة على ذلك، اكتشف الباحثون أن المحيط الموجود أسفل القشرة الجليدية للقمر إنسيلادوس يحتوي على مصدر غني للطاقة الكيميائية. وتستمد هذه الطاقة من عدة مركبات عضوية، بعضها يعمل كوقود للكائنات الحية على الأرض. تشير هذه النتائج إلى أن إنسيلادوس قد يمتلك طاقة كيميائية أكبر بكثير مما كان يُعتقد سابقًا، مما يزيد من احتمالية ازدهار الحياة واستدامتها.

يوضح المؤلف الرئيسي جونا بيتر، وهو طالب دكتوراه في جامعة هارفارد: "يقدم عملنا دليلاً إضافياً على أن إنسيلادوس يستضيف بعض الجزيئات الأكثر أهمية في تكوين اللبنات الأساسية للحياة والحفاظ على تلك الحياة من خلال التفاعلات الأيضية". تقدم هذه الدراسة نظرة ثاقبة حول تكوين الجزيئات الحيوية المعقدة والعمليات الكيميائية التي قد تحدث على القمر.

يعد اكتشاف سيانيد الهيدروجين ذا أهمية خاصة، لأنه بمثابة نقطة انطلاق للنظريات حول أصل الحياة. تعدد استخداماته يسمح له بلعب دور حاسم في تكوين الأحماض الأمينية، مما يجعله جزيئًا أساسيًا في تطور الحياة.

وقد تم تعزيز النتائج التي توصل إليها فريق البحث أثناء استكشافهم لنماذج بديلة، حيث يعزز كل اختبار الأدلة. وفي نهاية المطاف، أصبح من الواضح أنه لا يمكن مطابقة تركيبة العمود بدقة دون تضمين سيانيد الهيدروجين.

تؤكد هذه الاكتشافات الحديثة أيضًا على إمكانية السكن على إنسيلادوس وتوفر رؤى قيمة حول الكيمياء المعقدة التي قد تكون موجودة في أعماق محيطاته وعموده. تستمر مهمة كاسيني في كشف أسرار زحل وأقماره، مما يقربنا من فهم إمكانية الحياة خارج الأرض.