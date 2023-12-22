دراسة جديدة تستكشف تأثير الرحلات الفضائية على استجابة العضلات لدى الفئران

درست دراسة حديثة أجريت في محطة الفضاء الدولية (ISS) آثار رحلات الفضاء على استجابة العضلات لدى الفئران. استخدمت الدراسة، التي نُشرت في مجلة npj Microgravity، تقنيات التعلم الآلي لتحديد البصمات المتعددة لاستجابة العضلات في الفئران المعرضة لظروف الجاذبية الصغرى.

وقام الباحثون، بقيادة الدكتور لي وزملاؤه، بتحليل ملامح التعبير الجيني لعضلات الفئران قبل وبعد رحلات الفضاء. واستخدموا خوارزميات التعلم الآلي القابلة للتفسير لتحديد التغييرات في أنماط التعبير الجيني التي كانت خاصة بتأثيرات الجاذبية الصغرى. وأظهرت النتائج توقيعات متعددة الأوميكس مرتبطة باستجابة العضلات لرحلات الفضاء.

توفر هذه الدراسة رؤى قيمة حول التغيرات الفسيولوجية التي تحدث في العضلات أثناء رحلات الفضاء. إن فهم الآليات الجزيئية وراء هذه التغييرات يمكن أن يساعد العلماء على تطوير تدابير مضادة للتخفيف من الآثار السلبية للسفر الطويل إلى الفضاء على صحة العضلات.

تم دعم البحث من قبل برنامج ناسا للحوسبة المتطورة وبرنامج التدريب على علوم الحياة الفضائية. النتائج متاحة مجانًا عبر الإنترنت من خلال مستودع بيانات العلوم المفتوحة، الممول من برنامج بيولوجيا الفضاء التابع لناسا.

هناك حاجة إلى مزيد من البحث للتحقق من صحة هذه النتائج واستكشاف التدخلات المحتملة للحفاظ على صحة العضلات أثناء رحلات الفضاء. تساهم هذه الدراسة في فهمنا للتأثيرات الفسيولوجية للسفر طويل الأمد إلى الفضاء على الجهاز العضلي الهيكلي وتضع الأساس للدراسات المستقبلية في هذا المجال.

وفي الختام، تبرز هذه الدراسة أهمية دراسة تأثيرات رحلات الفضاء على استجابة العضلات. مع الاهتمام المتزايد بالبعثات الفضائية طويلة الأمد، من الضروري فهم كيفية تأثير الجاذبية الصغرى على جسم الإنسان من أجل دعم صحة ورفاهية رواد الفضاء أثناء السفر إلى الفضاء.