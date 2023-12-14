تحتفل عودة كبسولة أوريون الناجحة لناسا بمرور عام على Artemis 1

احتفلت مهمة Artemis 1 الرائدة التابعة لوكالة ناسا بالذكرى السنوية الأولى لتأسيسها مع العودة الآمنة لكبسولة أوريون غير المأهولة إلى الأرض في 11 ديسمبر 2022. وتم التقاط هذه اللحظة المميزة بالفيديو، والتي تعرض العودة الدراماتيكية للمركبة الفضائية عبر الغلاف الجوي للأرض، تاركة وراءها أثرًا دراماتيكيًا. درب يفتن من النار في أعقابه.

تمت مشاركة اللقطات المثيرة لعودة أوريون بواسطة وكالة ناسا على موقع X (المعروف سابقًا باسم Twitter)، حيث تعرض مقطعًا مدته دقيقة واحدة وترتبط بمقطع فيديو كامل مدته 25 دقيقة لرحلة الكبسولة. ويمثل هذا الإنجاز الرائع علامة فارقة هامة لبرنامج أرتميس، مما يمهد الطريق لاستكشاف الفضاء في المستقبل.

بدأت مهمة Artemis 1 في 16 نوفمبر 2022، عندما أطلق الصاروخ الضخم لنظام الإطلاق الفضائي (SLS) مركبة أوريون غير المأهولة من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا. أكد هذا الإقلاع التاريخي مكانة SLS كأقوى صاروخ تشغيلي في العالم. قامت كبسولة أوريون نفسها برحلتها الثانية، بعد رحلة تجريبية ناجحة إلى مدار الأرض في عام 2014 باستخدام الصاروخ الثقيل United Launch Alliance Delta IV.

وبعد وصولها إلى مدار الأرض، واصلت مهمة أرتميس 1 رحلتها إلى القمر، حيث وصلت كبسولة أوريون في 25 نوفمبر 2022. وبقيت الكبسولة في المدار لمدة أسبوع تقريبًا، ثم شرعت في العودة إلى الأرض، متحملة التحدي الهائل المتمثل في العودة إلى الغلاف الجوي بسرعة تبلغ حوالي 24,500 ميل في الساعة (39,400 كيلومتر في الساعة). اعتمد نجاح المهمة بشكل كبير على الدرع الحراري، وهو الأكبر في التاريخ، وبينما اجتاز الاختبار، كانت هناك اختلافات غير متوقعة في استئصال مادة شار.

ولم تردع وكالة ناسا هذا الأمر، فهي تستعد بالفعل للمرحلة التالية من برنامج أرتميس. ستكون Artemis 2، المقرر إطلاقها في عام 2024، أول رحلة مأهولة في البرنامج، وستستخدم مرة أخرى نظام SLS وOrion. سينطلق أربعة رواد فضاء، بمن فيهم ريد وايزمان من وكالة ناسا، وفيكتور جلوفر، وكريستينا كوتش، إلى جانب جيريمي هانسن من وكالة الفضاء الكندية، في رحلة طيران حول القمر قبل العودة إلى الأرض.

ستمثل مهمة أرتميس 3، المخطط لها مبدئيًا في أواخر عام 2025 أو 2026، اللحظة التاريخية التي يطأ فيها رواد الفضاء سطح القمر. تعد هذه المهام جزءًا من رؤية ناسا الكبرى لإقامة وجود بشري دائم على القمر وحوله بحلول نهاية عام 2020، مما يضع الأساس لاستكشاف المريخ في المستقبل.

يظل برنامج أرتميس هو المسار الطموح لناسا لتوسيع الاستكشاف البشري لنظامنا الشمسي، حيث يسعى لفتح حدود جديدة وتعميق فهمنا للكون.

[عدد الكلمات: 344]