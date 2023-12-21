ناسا تكشف عن صورة مذهلة للمجرة UGC 8091

ملخص: أصدرت وكالة ناسا صورة آسرة للمجرة UGC 8091، على شكل كرة ثلجية، في الوقت المناسب لموسم العطلات. تقع هذه المجرة القزمة وغير المنتظمة على بعد 7 ملايين سنة ضوئية في كوكبة العذراء، وتوفر معلومات قيمة عن السنوات الأولى للكون والعلاقة المعقدة بين المجرات القديمة والحديثة.

على عكس المجرات الحلزونية أو الإهليلجية الأكثر شيوعًا، تتميز UGC 8091 بشكلها غير المنتظم والمتناثر. هذا الهيكل الغريب هو نتيجة لأحداث التكوين الفوضوية، مثل التفاعلات والاصطدامات. تشكل المجرات غير النظامية مثل UGC 8091 جزءًا كبيرًا من المجرات المرصودة، مما يوفر لعلماء الفلك مجالًا غنيًا للدراسة.

ليست UGC 8091 غير منتظمة فحسب، بل تُصنف أيضًا على أنها مجرة ​​قزمة، أصغر بكثير في الحجم مقارنة بالعمالقة مثل درب التبانة. ويتعمق تلسكوب هابل الفضائي التابع لوكالة ناسا، والمجهز بكاميراته المتطورة، في طبيعة هذه المجرات القزمة ليكشف عن دورها في المراحل المبكرة من نشوء الكون. ويعتقد العلماء أن المجرات القزمة لعبت دورا حاسما في إعادة تسخين الهيدروجين خلال توسع ما بعد الانفجار الكبير.

الصورة الرائعة لـ UGC 8091 هي نتيجة البيانات التي تم جمعها على مدى 15 عامًا، من 2006 إلى 2021، باستخدام مرشحات ضوئية مختلفة. تشير البقع الحمراء في الصورة إلى جزيئات الهيدروجين المثارة في النجوم المتكونة حديثًا، بينما تمثل الأضواء الأخرى النجوم الأقدم. تشبه هذه اللقطة الكونية تشابكًا ساحرًا لأضواء سلسلة متلألئة على خلفية الظلام الدامس.

مع ما يقرب من مليار نجم يقيم داخل UGC 8091، يقدم هذا الكيان المجري رؤية مذهلة لعلماء الفلك ويعمق فهمنا لتكوين المجرات القزمة وارتباطها بالمجرات الأكثر حداثة. إن استكشاف UGC 8091 والأجرام السماوية المماثلة يحمل المفتاح لكشف التفاعل المعقد بين الهياكل المجرية القديمة والمعاصرة.

وفي الختام، فإن كشف وكالة ناسا عن صورة المجرة UGC 8091 يذكرنا بالعجائب الكونية التي تقع بعيدا عن متناولنا بينما يغذي فضولنا ورغبتنا في الخوض في أسرار الكون.