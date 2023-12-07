مهمة OSIRIS-REx: التحديات التي تواجه إعادة عينة الكويكب إلى الأرض

كانت العودة الناجحة لعينة الكويكب بينو بواسطة مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا إنجازًا رائعًا. ومع ذلك، لم يكن الأمر خاليًا من التحديات. الحادث الذي تضمن فشل نشر المظلات أثناء نزول علبة العينة سلط الضوء على أهمية الاهتمام الدقيق بالتفاصيل في تخطيط المهمة.

بعد التحليل الدقيق، اكتشف المهندسون أن السبب الجذري لعطل المظلة هو عدم اتساق العلامات. أدى استخدام مصطلح "رئيسي" لوصف كل من المظلة الرئيسية والشحنة النارية الرئيسية إلى حدوث خطأ في الاتصال. ونتيجة لذلك، خرجت المظلات عن النظام، مما أدى إلى كارثة محتملة.

ولتأكيد النتائج التي توصلوا إليها، يعتزم المهندسون إجراء المزيد من الاختبارات على نظام المظلة. ومع ذلك، فإن هذا يشكل تحديًا نظرًا لأن الأجهزة المعنية مخزنة حاليًا داخل حاوية العينات في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستن. يواجه الفنيون حاليًا صعوبات في تحرير جميع البراغي التي تثبت علبة العينة الرئيسية.

وبينما يبقى التركيز الأساسي على استخراج العينة بأمان من المركبة الفضائية، بمجرد اكتمال عملية المعالجة، ستتاح للمهندسين الفرصة لفحص الكبسولة بدقة. سيكونون قادرين على التحقيق في حادثة المظلة ومعالجتها وتنفيذ التحسينات اللازمة للمهام المستقبلية.

يعد هذا الحادث بمثابة تذكير بأهمية وضع العلامات الدقيقة التي لا لبس فيها في تخطيط المهمة وتنفيذها. يؤكد الاسترداد الناجح لعينة الكويكب على القدرات الاستثنائية لمهمة OSIRIS-REx ومساهماتها المحتملة في البحث العلمي وفهم نظامنا الشمسي.

بينما يقوم علماء ناسا بفحص مادة بينو المتناثرة داخل حاوية العينة بفارغ الصبر، يعمل المهندسون بجد لمنع وقوع حوادث مماثلة في البعثات المستقبلية. ومما لا شك فيه أن الدروس القيمة المستفادة من هذه التجربة سترشد وتعزز تخطيط وتنفيذ مساعي استكشاف الفضاء القادمة.