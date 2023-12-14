الكويكب 2023 XB12: زائر قديم من بعيد

ملخص: من المقرر أن يقوم كويكب مكتشف حديثًا، يُعرف باسم الكويكب 2023 XB12، بأول اقتراب قريب من الأرض اليوم. وعلى الرغم من كبر حجمه، حيث يبلغ عرضه حوالي 85 قدمًا، إلا أن الجسم السماوي لا يشكل أي تهديد بالاصطدام بكوكبنا. وينتمي هذا الزائر القديم إلى مجموعة أبولو للكويكبات القريبة من الأرض، وأقرب اقتراب له سيجعله على مسافة حوالي 5 ملايين كيلومتر من الأرض.

تشترك مجموعة أبولو من الكويكبات القريبة من الأرض، والتي سُميت على اسم كويكب أبولو الضخم عام 1862، في ميزة عبور مدار كوكبنا. ومع ذلك، على الرغم من تصنيفه على أنه كويكب قريب من الأرض، فإن الكويكب 2023 XB12 لن يتلامس مع سطح الأرض. ومع أن محورها شبه الرئيسي أكبر من محور كوكبنا، فإن هذه الصخرة الفضائية القديمة ستبقى مراقبا بعيدا خلال لقاءها الوثيق اليوم.

وحدد مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض التابع لناسا (CNEOS) السرعة المتوقعة للكويكب خلال اقترابه بنحو 17,539 كيلومترًا في الساعة. وفي حين أن هذا قد يبدو مذهلا، إلا أن المسافر الكوني الذي يبلغ عرضه 85 قدما لا يعتبر كويكبا يحتمل أن يكون خطيرا، حيث يقل حجمه عن عتبة 492 قدما.

ومن حيث المقارنة، فإن الكويكب 2023 XB12 يقارب حجم الطائرة، مما يجعله أكبر من كويكب تشيليابينسك المسؤول عن دمار كبير في عام 2013. وأدى حدث تشيليابينسك إلى تدمير أكثر من 7,000 مبنى وتسبب في إصابة ما يقرب من 1,000 شخص. ومع ذلك، ومع عدم وجود خطر الاصطدام، يمكن لعشاق الكويكبات مراقبة هذا الزائر المثير للاهتمام من مسافة آمنة.

وبعد اللقاء الوثيق اليوم، سيرسم الكويكب 2023 XB12 مساره بعيدًا عن محيط الأرض، مع عدم وجود تفاعلات مستقبلية متوقعة في المستقبل المنظور. وسيستمر علماء الفلك والعلماء في الاستكشاف والتعلم من هذه الصخور الفضائية القديمة، وكشف أسرارها واكتساب رؤى قيمة حول أسرار كوننا الفسيح.