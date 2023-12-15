العلماء يكشفون عن اكتشاف صادم للمنتجات المفقودة في الفضاء الخارجي

في تحول مفاجئ للأحداث، أعلن العلماء عن استرجاع ملحوظ، ليس لطماطم صغيرة واحدة، بل لثمرتين صغيرتين فقدتا في الفضاء. جاء هذا الاكتشاف بعد أن سمح لهم رائد الفضاء فرانك روبيو عن طريق الخطأ بالطفو بعيدًا في محطة الفضاء الدولية أثناء محاولته تخزينهم في حقيبة Ziploc.

أصدرت وكالة ناسا صورًا آسرة للطماطم المجففة، التي تم العثور عليها داخل كيس بلاستيكي. على الرغم من مرور ما يقرب من عام على اختفائها، إلا أن الفاكهة أظهرت علامات قليلة للتلف، باستثناء بعض تغير اللون. لقد اندهش العلماء عندما لم يجدوا أي نمو ميكروبي أو فطري واضح، مما أثار تساؤلات مثيرة للاهتمام حول تأثيرات بيئة الفضاء على حفظ الأغذية.

في السابق، ألمح روبيو إلى فقدان حبة طماطم واحدة، لكن وكالة ناسا أوضحت أن كلتا الطماطم كانتا جزءًا من تجربة نظام اختبار الجذر في المدار (XROOTS) التي أجريت في عام 2022. وتهدف هذه التجربة إلى تطوير تقنيات الزراعة المائية والهوائية لزراعة النباتات دون التربة، مما قد يوفر خيارات مستدامة للبعثات الفضائية المستقبلية. وعلى عكس التقارير السابقة، لم يتم ربط الطماطم بتجربة VEG-05 في عام 2023.

في حين أن اكتشاف الطماطم قد يبدو وكأنه لحظة مرحة، فإن الغرض الأساسي من زراعة الغذاء على متن محطة الفضاء الدولية هو أكثر عمقا بكثير. وأكدت ناسا أن هذه التجارب ضرورية لتحسين التقنيات التي ستكون حيوية للاستكشافات المستقبلية للقمر والمريخ. علاوة على ذلك، يجري العلماء أبحاثًا مستمرة، مثل تجربة Planet Habitat-03، للكشف عن النقل المحتمل للتكيفات الجينية بين أجيال النباتات المزروعة في الفضاء.

تحت المساعي العلمية السطحية، هناك أيضًا فوائد غير ملموسة لزراعة النباتات في الفضاء. أبلغ رواد الفضاء عن فوائد نفسية، بما في ذلك رفع الروح المعنوية وتحسين نوعية الحياة من خلال أنشطة البستنة. تسلط هذه النتائج الضوء على النهج الشامل المطلوب للسفر طويل الأمد إلى الفضاء، مع التركيز على أهمية رعاية الصحة البدنية والعقلية.

بينما نواصل استكشاف المجهول الشاسع في الفضاء، فإن الاكتشافات مثل الطماطم المفقودة تكون بمثابة تذكير مؤثر بالأسرار التي لا تعد ولا تحصى والتي تنتظرنا خارج حدود الأرض. تدفع هذه النتائج حدود فهمنا بينما تغذي الدافع لمزيد من استكشاف الاحتمالات التي تكمن خارج الغلاف الجوي لكوكبنا.