ناسا تستأنف الاتصال مع مستكشفي المريخ بعد الاقتران الشمسي

نجحت وكالة ناسا في إعادة الاتصال مع مستكشفي المريخ التابعين لها بعد انقطاع مؤقت ناجم عن الاقتران الشمسي الأخير. أثناء الاقتران الشمسي، الذي حدث في 11 نوفمبر، تم وضع الأرض والمريخ على جانبين متقابلين من الشمس، مما أدى إلى إعاقة الاتصال المباشر بين الكوكبين لمدة أسبوعين. ومع ذلك، عادت وكالة الفضاء وروبوتاتها المريخية إلى العمل الآن.

إن الاقتران الشمسي، على الرغم من أنه غير مريح، إلا أنه ليس حدثًا كارثيًا. يمكن أن يتداخل محاذاة الشمس بين الأرض والمريخ مع إشارات الراديو، حيث يطلق هالة الشمس غازًا ساخنًا متأينًا يمكن أن يعطل الاتصال. ولمنع احتمالية وجود إشارات تالفة وأخطاء محتملة في تنفيذ الأوامر، تفرض وكالة ناسا وقفًا للاتصالات لمدة 14 يومًا خلال هذه الظاهرة.

في 25 تشرين الثاني (نوفمبر)، انتهى الحظر الأخير، مما سمح لمستكشفي المريخ التابعين لناسا بربط البيانات التي جمعوها أثناء الانقطاع. بينما كانت المركبة الفضائية Perseverance وCuriosity تراقب التغيرات في طقس المريخ، التقطت المركبة Odyssey وMars Reconnaissance Orbiter صورًا لسطح الكوكب الأحمر. بالإضافة إلى ذلك، قامت مهمة الغلاف الجوي للمريخ والتطور المتطاير (MAVEN) بدراسة التفاعلات بين الغلاف الجوي للمريخ والشمس. ومن خلال الوصول إلى هذه البيانات، تستطيع ناسا تعزيز فهمها لأنشطة المريخ خلال الفترات التي لا تكون فيها المراقبة المباشرة ممكنة.

في إنجاز كبير خلال عطلة نهاية الأسبوع، استعاد مختبر الدفع النفاث التابع لناسا (JPL) السيطرة على مروحية المريخ Ingenuity، وأجرى بنجاح رحلة بطول 393 مترًا. يمثل هذا الإنجاز خطوة حاسمة نحو الرحلات المستقبلية والاستكشاف على كوكب المريخ.

إن استئناف الاتصالات وتوافر البيانات الجديدة يسمح لناسا بتعميق معرفتها ومواصلة مهمتها لكشف أسرار الكوكب الأحمر. وبينما يقوم العلماء بتحليل المعلومات الواردة بفارغ الصبر، يكون مستكشفو المريخ على استعداد لاستئناف مهامهم ومشاركة التحديثات المثيرة مع العالم.

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