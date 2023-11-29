رائدة فضاء ناسا ماري ل. كليف: تذكر رائد وعالم متحمس

تنعي وكالة ناسا ومجتمع استكشاف الفضاء فقدان رائدة الفضاء المتقاعدة ماري إل. كليف، التي وافتها المنية في 27 نوفمبر عن عمر يناهز 76 عامًا. قدمت كليف، الرائدة في مجالها، مساهمات كبيرة لمديرية المهام العلمية التابعة لناسا خلال مسيرتها المهنية المثيرة للإعجاب.

ولدت كليف في ساوثامبتون، نيويورك، وحصلت على درجة بكالوريوس العلوم في العلوم البيولوجية من جامعة ولاية كولورادو. وتابعت رحلتها الأكاديمية، وحصلت على درجة الماجستير في العلوم في علم البيئة الميكروبية والدكتوراه في الهندسة المدنية والبيئية من جامعة ولاية يوتا. وبفضل خلفيتها العلمية المتنوعة، قدمت كليف منظورًا فريدًا لعملها في وكالة ناسا.

طوال فترة عملها في ناسا، شغلت كليف العديد من المناصب المرموقة. والجدير بالذكر أنها أصبحت أول امرأة تعمل كمدير مشارك في مديرية المهام العلمية التابعة لناسا. وفي هذا الدور، أثبتت أنها قوة من قوى الطبيعة، حيث أظهرت شغفها الثابت بالعلم والاستكشاف والحفاظ على كوكبنا الأصلي.

كانت إنجازات كليف كرائد فضاء رائعة بنفس القدر. شرعت في رحلتين فضائيتين، وصنعت التاريخ كرائدة لرائدات الفضاء. في مهمتها الأولى، STS-61B، نشرت كليف وطاقمها أقمارًا صناعية للاتصالات، وأجرت عمليات سير في الفضاء، وأجرت مجموعة من التجارب لتطوير تقنيات بناء المحطة الفضائية.

في مهمتها الثانية، STS-30، أيضًا على متن مكوك الفضاء أتلانتس، حققت كليف وفريقها إنجازًا آخر. لقد نجحوا في نشر المركبة الفضائية لاستكشاف كوكب الزهرة ماجلان، والتي كانت بمثابة أول مسبار كوكبي يتم إطلاقه من مكوك فضائي. قدمت البيانات التي جمعها ماجلان رؤى قيمة حول كوكب الزهرة ومهدت الطريق لاستكشاف الكواكب في المستقبل.

بعد تقاعدها من وكالة ناسا، واصلت كليف مساعيها العلمية من خلال الانضمام إلى مختبر عمليات الغلاف المائي في مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا. لعبت دورًا حاسمًا كمديرة مشروع SeaWiFS (مستشعر عرض البحر ومجال الرؤية الواسع)، وهو جهاز استشعار ألوان المحيط الذي يراقب الغطاء النباتي في جميع أنحاء العالم.

تم الاعتراف والاحتفاء بتفاني ماري إل. كليف في البحث العلمي والاستكشاف على نطاق واسع. حصلت على العديد من الجوائز والأوسمة طوال حياتها المهنية، بما في ذلك ميداليات ناسا لرحلات الفضاء، وميداليات الخدمة الاستثنائية، وجائزة إنجاز الطيران من الجمعية الأمريكية للملاحة الفضائية.

ستستمر مساهمات Cleave وإرثه في إلهام الأجيال القادمة من العلماء ورواد الفضاء والمستكشفين. سوف نتذكر إلى الأبد روحها الرائدة والتزامها الثابت بتعزيز فهمنا للكون.

الأسئلة الشائعة حول ماري إل. كليف

1. ما هي الإنجازات الرئيسية لماري ل. كليف؟

كانت ماري إل. كليف أول امرأة تعمل كمديرة مساعدة في مديرية المهام العلمية التابعة لناسا. شرعت أيضًا في رحلتين فضائيتين، نشرت خلالهما أقمار الاتصالات الصناعية، وقامت بالسير في الفضاء، وأطلقت بنجاح مركبة استكشاف ماجلان فينوس الفضائية.

2. ما هو دور كليف في ناسا بعد تقاعده كرائد فضاء؟

بعد تقاعده من وكالة ناسا، انضم كليف إلى مختبر عمليات الغلاف المائي في مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا. عملت كمديرة مشروع SeaWiFS، وهو جهاز استشعار لون المحيط يستخدم لرصد النباتات العالمية.

3. ما هي الجوائز التي حصلت عليها ماري ل. كليف خلال مسيرتها المهنية؟

حصل كليف على العديد من الجوائز المرموقة، بما في ذلك ميداليتين لرحلات الفضاء التابعة لناسا، وميداليتين للخدمة الاستثنائية لناسا، وجائزة إنجاز الطيران من الجمعية الأمريكية للملاحة الفضائية، وميدالية الإنجاز الاستثنائي لناسا، ومهندس ناسا للعام.

4. كيف ساهمت ماري ل. كليف في تطوير تقنيات بناء المحطة الفضائية؟

خلال مهمتها في رحلة الفضاء، أجرت كليف وطاقمها العديد من التجارب وعمليات السير في الفضاء لتوضيح وتحسين تقنيات بناء المحطة الفضائية.

5. ما هو تأثير نشر المركبة الفضائية لاستكشاف كوكب الزهرة ماجلان؟

أدى النشر الناجح للمركبة الفضائية لاستكشاف كوكب الزهرة ماجلان من المكوك الفضائي أتلانتس إلى فتح إمكانيات جديدة لاستكشاف الكواكب. رسم ماجلان خريطة لأكثر من 95% من سطح كوكب الزهرة وقدم بيانات قيمة لمزيد من البحث العلمي حول الكوكب.