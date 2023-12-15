ناسا ترصد توهجًا شمسيًا استثنائيًا له تأثيرات محتملة

التقطت وكالة ناسا مؤخرًا صورًا مذهلة للتوهج الشمسي القوي بشكل لا يصدق، وهو الأكثر كثافة منذ ست سنوات. وحدث التوهج، المعروف باسم الانبعاث الكتلي الإكليلي (CME)، على سطح الشمس، على بعد حوالي 93 مليون ميل من الأرض. ورصدت الوكالة هذه الظاهرة الرائعة باستخدام مرصد ديناميكيات الشمس التابع لها، وهو مركبة فضائية أطلقت عام 2010 تراقب أنشطة الشمس بشكل مستمر.

يُصنف التوهج الشمسي على أنه توهج من الفئة X - وهو أعلى مستوى كثافة - مما يعني أن لديه القدرة على تعطيل أنظمة مختلفة على الأرض. الاتصالات اللاسلكية، وشبكات الطاقة الكهربائية، وإشارات الملاحة، والمركبات الفضائية، وحتى رواد الفضاء قد تكون جميعها معرضة للخطر. أثناء التوهج، حدث تداخل في الاتصالات اللاسلكية لمدة ساعتين تقريبًا في مناطق معينة من الولايات المتحدة وأماكن أخرى.

ووصف مركز التنبؤ بالطقس الفضائي التابع للإدارة الوطنية للغلاف الجوي والمحيطات الحدث بأنه "مذهل" وربما "واحد من أكبر الأحداث الراديوية الشمسية المسجلة على الإطلاق". وأشار المركز إلى أن الاضطراب الراديوي حدث بين منتصف النهار والساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت الشرقي يوم الخميس، بينما كان علماؤه يحققون أيضًا في التأثيرات الأخرى للانبعاث الإكليلي الإكليلي، الذي يقع في أقصى الشمال الغربي من الشمس.

يعد هذا التوهج الشمسي الاستثنائي أقوى التوهجات المسجلة منذ سبتمبر 2017 ويتجاوز جميع التوهجات في الدورة الشمسية الحالية. حصلت على تصنيف X8، مما يؤكد قوتها الاستثنائية. لتوفير بعض السياق، كان أقوى توهج شمسي تم تسجيله على الإطلاق هو حدث X28 في 4 نوفمبر 2003، وفقًا لوكالة الفضاء الأوروبية.

تتيح مراقبة ناسا لهذا الحدث الشمسي المذهل للعلماء فهمًا أفضل والتنبؤ بالتأثيرات المحتملة لمثل هذه التوهجات الشديدة على أنظمة الأرض والبنية التحتية. تمكننا المراقبة المستمرة من الاستعداد لأية اضطرابات وإيجاد طرق للتخفيف من آثارها.