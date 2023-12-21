أشعة جاما: الكشف عن الجانب الأقصى من الكون

تمثل أشعة جاما، أقوى أشكال الضوء، خطرًا هائلاً على جميع أشكال الحياة. تنشأ هذه الفوتونات عالية الطاقة من التفاعلات النووية والظواهر الفلكية الرائعة مثل الثقوب السوداء والنجوم النابضة والمستعرات الأعظم. على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، كان فيرمي التابع لناسا في طليعة دراسة الكون بأشعة جاما، حيث قدم رؤى قيمة حول هذه الأحداث الكونية المتطرفة.

باستخدام تلسكوبه الكبير المساحة (LAT)، يقوم فيرمي بمسح السماء بأكملها يوميًا منذ أغسطس 2008، حيث جمع مجموعة رائعة من البيانات. سمح منظوران متميزان تم التقاطهما بواسطة التلسكوب للعلماء باستكشاف الظواهر داخل مجرتنا درب التبانة وكذلك في المجرات الواقعة خارجها.

في حين أن الاختلافات في كثافة نطاق درب التبانة تُعزى عادةً إلى نتائج جمع البيانات، إلا أنه قد تحدث بعض التغييرات الجديرة بالملاحظة. تظهر النجوم النابضة، وهي نوع من النجوم النيوترونية النابضة، وحتى شمسنا، في فيديو الفاصل الزمني لفيرمي. أحد هذه الأحداث، وهو التوهج الشمسي في نوفمبر 2017، سلط الضوء على الطاقة الهائلة المنبعثة خلال هذه الأحداث. أظهرت أشعة جاما، التي تتمتع بمستويات طاقة تتجاوز الضوء المرئي بعامل 100 مليون، قوتها الرائعة.

يقدم الفيلم، مصحوبًا برواية من نائبة عالم مشروع فيرمي جودي راكوسين، فهمًا شاملاً للأهمية العلمية والأجرام السماوية التي لاحظها التلسكوب. تأسر نفاثات الثقب الأسود الهائلة، على وجه الخصوص، الباحثين، حيث تشير الاختلافات في شدتها إلى تغيرات كبيرة في سلوكها.

يوضح راكوسين: "نحن نراقب هذه المصادر بشكل روتيني وننبه التلسكوبات الأخرى، في الفضاء وعلى الأرض، عندما يحدث شيء مثير للاهتمام. علينا أن نكون سريعين في التقاط هذه التوهجات قبل أن تتلاشى، وكلما زاد عدد الملاحظات التي يمكننا جمعها، كلما تمكنا من فهم هذه الأحداث بشكل أفضل.

ومع استمرار فيرمي في العمل على النحو الأمثل، يتوقع المجتمع العلمي بفارغ الصبر ثروة البيانات التي سيتم جمعها من دراسة الكون في أعلى طاقاته. ومع استمرار كشف أسرار أشعة جاما، تنمو معرفتنا بالجانب الأقصى من الكون، مما يوفر رؤى عميقة حول طبيعة هذه الظواهر المذهلة.