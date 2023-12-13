مهمة PACE التابعة لناسا للكشف عن أسرار الغلاف الجوي للأرض

من المقرر أن تؤدي مهمة العوالق والهباء الجوي والسحابة والنظام البيئي للمحيطات (PACE) القادمة التابعة لناسا إلى إحداث ثورة في فهمنا للغلاف الجوي للأرض. ستستخدم هذه المهمة، المقرر إطلاقها في أوائل عام 2024، مقاييس استقطاب متقدمة لدراسة التفاعل المعقد بين الضوء والهباء الجوي والسحب والمحيطات.

على الرغم من أن الأمر قد يبدو غير مهم، إلا أن دراسة الهباء الجوي، والذي يشمل جزيئات مثل الدخان والغبار والملوثات، تلعب دورًا محوريًا في فك رموز مناخ الأرض. تتمتع الهباء الجوي بالقدرة على امتصاص ضوء الشمس وبعثرته، مما يؤثر على كمية الطاقة الشمسية التي تصل إلى سطح الكوكب. ومن خلال دراسة هذه العوامل بشكل شامل، تهدف مهمة PACE إلى كشف تأثير الهباء الجوي على جودة الهواء والمناخ.

بالإضافة إلى تحليل الهباء الجوي، ستركز مهمة PACE أيضًا على فحص لون المحيط. الأداة الأساسية لهذا الغرض هي أداة لون المحيط (OCI)، والتي ستقيس لون المحيط عبر أطياف مختلفة، من الأشعة فوق البنفسجية إلى الأشعة تحت الحمراء ذات الموجات القصيرة. علاوة على ذلك، ستحتوي المهمة على مقياسي استقطاب: مقياس الاستقطاب الطيفي لاستكشاف الكواكب (SPEXone) ومقياس الاستقطاب الزاوي المفرط للأبحاث (HARP2). ستقوم هذه الأجهزة بتقييم استقطاب ضوء الشمس أثناء مروره عبر السحب والهباء الجوي والمحيطات، مما يوفر بيانات قيمة عن الهباء الجوي وعلوم السحب.

سيمكن تكامل OCI وSPEXone وHARP2 الباحثين من تحسين تصحيح الغلاف الجوي وإنشاء مجموعة واسعة من منتجات البيانات المتعلقة بالهباء الجوي والسحب. لا شك أن هذا النهج الشامل سوف يمهد الطريق لتطورات رائدة في أبحاث الهباء الجوي والسحاب والمحيطات.

تحمل مهمة PACE التابعة لناسا إمكانات هائلة لتعزيز فهمنا للغلاف الجوي للأرض. ومن خلال كشف أسرار الهباء الجوي وتفاعلاته مع الضوء والسحب والمحيطات، سنكتسب رؤى لا تقدر بثمن حول تغير المناخ، وجودة الهواء، والصحة العامة لكوكبنا.

(المصدر: مقتبس من الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء)