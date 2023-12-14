حدث شمسي نادر يخلق جوًا مريخيًا متوسعًا

أدت ظاهرة شمسية غير عادية إلى توسع ملحوظ في الغلاف الجوي للمريخ، وفقا لدراسة حديثة أجرتها وكالة ناسا. وتضمن الحدث، الذي وقع في ديسمبر من العام الماضي، اختفاء تيار من الجسيمات المشحونة المعروفة باسم الرياح الشمسية. وقد ترك هذا الحدث القوي فراغا في الفضاء أثناء مروره عبر النظام الشمسي، مما أدى إلى توسع الغلاف الجوي للمريخ والغلاف المغناطيسي بآلاف الكيلومترات.

وأشارت قياسات ناسا إلى انخفاض حاد في عدد الجسيمات المشحونة التي تشكل الرياح الشمسية خلال هذا الحدث. وساهم غياب ضغط الرياح الشمسية على المريخ في التوسع الكبير الذي لاحظه الباحثون. أعرب المؤلف المشارك في الدراسة جاسبر هاليكاس من جامعة أيوا عن دهشته من البيانات، قائلاً: "عندما رأينا البيانات لأول مرة ومدى الانخفاض الكبير في الرياح الشمسية، كان الأمر لا يصدق تقريبًا".

يتأثر المريخ، مثل الكواكب الأخرى في نظامنا الشمسي، باستمرار بالجسيمات المشحونة المنبعثة من الشمس، والتي بدورها تمارس ضغطًا على الغلاف المغناطيسي للكوكب. تلعب الرياح الشمسية دورًا مهمًا في هروب الغلاف الجوي المريخي. تسبب الحدث الذي وقع في ديسمبر 2022 في انخفاض كثافة الرياح الشمسية بمعامل 100، مما أدى إلى انخفاض كبير في الضغط الواقع على المريخ وأدى إلى مضاعفة الغلاف المغناطيسي للكوكب بأكثر من ثلاثة أضعاف.

وقد نتج هذا الحادث عن الرياح الشمسية سريعة الحركة التي تجاوزت تيارًا أبطأ الحركة، مما تسبب في الضغط والتوسع اللاحق. أدى هذا الضغط إلى إطلاق فراغ غير عادي من الرياح الشمسية منخفضة الكثافة التي لاحظها علماء ناسا.

توفر التأثيرات التحويلية لهذا الحدث الشمسي على الغلاف المغناطيسي للمريخ رؤى قيمة حول فقدان الماء والغلاف الجوي على الكوكب. وقدمت المركبة الفضائية MAVEN المصممة لمراقبة التفاعلات بين الشمس والغلاف الجوي للمريخ، بيانات استثنائية خلال هذا الحدث الرائع، وفقًا لشانون كاري، مؤلف آخر للدراسة من جامعة كاليفورنيا، بيركلي.

تعتبر أحداث الرياح الشمسية المختفية نادرة للغاية وتحدث عادة خلال أوقات النشاط الشمسي المتزايد. ومع اقتراب الشمس من ذروة دورة نشاطها التي تبلغ 11 عامًا، ستساهم أحدث النتائج في فهم أعمق للظواهر الشمسية المتطرفة. وأضاف الدكتور هاليكاس: «لقد بدأنا بالفعل نرى كيف يستجيب المريخ عندما تتم إزالة الرياح الشمسية بشكل فعال. إنه يمثل دراسة رائعة عن الشكل الذي سيكون عليه المريخ إذا كان يدور حول نجم أقل نشاطًا.