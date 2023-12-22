ناسا تطلق SunCapture: مشروع ثوري لتصوير كسوف الشمس لعام 2024

تشرع وكالة ناسا في مشروع استثنائي يسمى SunCapture، حيث تدعو عشاق علم الفلك والمصورين لالتقاط صورة لكسوف الشمس لعام 2024 كما لم يحدث من قبل. تهدف هذه المبادرة الرائدة إلى تسخير قوة العلم المواطن لإنشاء قاعدة بيانات شاملة ستمكن العلماء من رسم خريطة للشكل الحقيقي للشمس.

المشاركة في SunCapture أمر بسيط للغاية. يمكن للأفراد المهتمين تنزيل تطبيق SunCapture، الذي سيزودهم بإرشادات ونصائح حول التقاط أفضل الصور لكسوف الشمس. وستتاح للمشاركين فرصة فريدة للمساهمة في العلوم من خلال مشاركة صورهم مع وكالة ناسا، وبالتالي توثيق هذا الحدث الفلكي النادر.

إحدى الميزات المثيرة في SunCapture هي قدرته على قياس خرزات Baily. تظهر نقاط الضوء المبهرة هذه حول القمر قبل لحظات من الكسوف الكلي للشمس وبعده. ومن خلال جمع البيانات حول هذه الظواهر، يمكن للعلماء الحصول على رؤى قيمة حول الميكانيكا السماوية وراء كسوف الشمس.

(عالم الكون الغامض: سعي ناسا المستمر للحياة خارج كوكب الأرض)

ولضمان سلامة المشاركين ومعداتهم، توصي وكالة ناسا باستخدام النظارات المعتمدة أو مرشحات اللحام رقم 14 لمشاهدة الكسوف. ومن الضروري اتخاذ الاحتياطات المناسبة لحماية عينيك عند مراقبة هذا الحدث الطبيعي المذهل.

من الأفضل رؤية كسوف الشمس لعام 2024، المقرر حدوثه في 8 أبريل، في مازاتلان، سينالوا. سيبدأ الحدث الساعة 9:51 صباحًا، وتبدأ المرحلة الإجمالية الساعة 11:07 صباحًا وتنتهي الساعة 11:11 صباحًا. وسينتهي الخسوف عند الساعة 12:32 ظهرًا.

المشاركة في SunCapture مفتوحة للأفراد من جميع الأعمار ومستويات المهارة، من الهواة المتحمسين إلى المصورين المحترفين. من خلال الانضمام إلى هذا المشروع، لا يتمكن المشاركون من مشاهدة جمال كسوف الشمس فحسب، بل يساهمون أيضًا في البحث العلمي المتطور.

كن جزءًا من SunCapture وساعد في كشف أسرار شكل الشمس من خلال التقاط صور مذهلة لكسوف الشمس لعام 2024. قم بتنزيل التطبيق، واتبع الإرشادات، وكن عالمًا مواطنًا اليوم!

(اكتشف حدودًا جديدة: تلسكوب الفضاء من الجيل التالي التابع لناسا)