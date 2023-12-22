مشروع SunSketcher التابع لناسا: إشراك العلماء المواطنين في استكشاف كسوف الشمس

أطلقت وكالة ناسا مشروعًا علميًا مواطنًا مثيرًا يسمى SunSketcher، حيث دعت عشاق علم الفلك من جميع مناحي الحياة للمشاركة بنشاط في التقاط كسوف الشمس الرائع لعام 2024 من خلال التصوير الفوتوغرافي. ومن خلال تسخير قوة عامة الناس، تهدف ناسا إلى تعزيز التعاون بين العلماء وغير العلماء، وتشجيع فهم أوسع للنظام الشمسي.

يتيح تطبيق SunSketcher، المتوفر لأجهزة iOS وAndroid، للمشاركين المساهمة بملاحظاتهم حول كسوف الشمس ولعب دور محوري في رسم خريطة لبنية الشمس. بالإضافة إلى التقاط صور الكسوف، يمكن للمشاركين المساعدة في قياس حبات بيلي، وهي نقاط الضوء الساطعة التي تظهر حول القمر أثناء كسوف الشمس الكلي. وستعمل هذه القياسات على تعزيز فهمنا لهذا الحدث الكوني الاستثنائي.

للانضمام إلى المشروع، يتم تشجيع الأفراد على تنزيل تطبيق SunSketcher والتعرف على كيفية تشغيله من خلال فيديو تعليمي متاح على موقع YouTube. هناك حاجة إلى جهاز واحد لالتقاط الكسوف بينما يلزم وجود جهاز آخر للمشاركة بنشاط في المشروع. ومن خلال التقاط الشمس من زوايا مختلفة بناءً على موقع المراقب، سيساهم المشاركون ببيانات قيمة من شأنها أن تساعد في إعادة بناء الشكل الدقيق لقرص الشمس.

ناسا حريصة على التعامل مع العلماء المواطنين، والجمع بين الهواة والمحترفين على حد سواء للمساهمة بشكل جماعي في الاستكشاف العلمي. ومن خلال مشاركة صورهم، قد يجد المشاركون صورهم تُستخدم في البحث العلمي، مما يسلط الضوء على قوة علم المواطن وأهمية الجهود التعاونية.

لا يوفر هذا المشروع فرصة استثنائية لعشاق التصوير الفوتوغرافي وهواة علم الفلك لالتقاط صور مذهلة لكسوف الشمس فحسب، بل يساهم أيضًا بشكل فعال في فهمنا لتركيبة الشمس وبنيتها. وتأكيدًا على أهمية هذا الحدث وقيمة المعرفة الجماعية، يجسد مشروع SunSketcher التابع لناسا الروح الحقيقية لعلم المواطن.