العوالم الجليدية المكتشفة حديثًا يمكن أن تؤوي حياة خارج الأرض

كشفت الأبحاث الحديثة التي أجراها علماء الفلك في وكالة ناسا عن وجود 17 كوكبًا جليديًا يحتمل أن تكون صالحة للحياة في مجرتنا. هذه الكواكب بحجم الأرض، والتي تقع في جوارنا الكوني، تحمل أوجه تشابه مع الأقمار الجليدية لكوكب المشتري وزحل في نظامنا الشمسي. ويعتقد العلماء أنه تحت الأجزاء الخارجية المتجمدة من هذه العوالم توجد محيطات ضخمة يمكن أن تدعم حياة مماثلة لتلك الموجودة في أعماق محيطات الأرض.

ويتكهن الباحثون أيضًا بأن هذه العوالم الجليدية قد تحتوي على ينابيع سطحية، والتي يمكن أن تدفع المياه إلى الفضاء. إذا كانت هذه الأعمدة موجودة، فإنها توفر فرصة فريدة للتلسكوبات التي صنعها الإنسان للبحث عن علامات الحياة خارج كوكب الأرض. يهتم العلماء بشكل خاص بدراسة نشاط السخان والتركيبات الكيميائية لاثنين من أقرب المرشحين، وهما Proxima Centauri b وLHS 1140 b، حيث يقعان على مسافة قصيرة نسبيًا من الأرض.

لسنوات، ركز العلماء في المقام الأول بحثهم عن حياة خارج كوكب الأرض على الكواكب الصخرية الموجودة داخل المنطقة الصالحة للسكن لنجومها المضيفة، حيث من المحتمل وجود الماء السائل. ومع ذلك، فإن الاكتشافات الحديثة للحيوانات المتطرفة التي تزدهر في الظروف القاسية قد وسعت فهم العلماء للموائل المحتملة للحياة. وقد دفعت هذه الاكتشافات علماء الأحياء الفلكية إلى استكشاف إمكانية الحياة على الأقمار الجليدية مثل يوروبا وإنسيلادوس، والتي يتم تسخينها بواسطة قوى المد والجزر والإشعاع.

لتحديد العوالم الجليدية السبعة عشر، قام فريق ناسا بتحليل أكثر من 17 كوكب خارجي مؤكد. لقد بحثوا عن كواكب بحجم الأرض ذات كثافات أقل، مما يشير إلى احتمالية أكبر لتكوينها من الجليد والماء بدلاً من الصخور. بالإضافة إلى ذلك، بحثوا عن كواكب ذات درجات حرارة منخفضة، مما يشير إلى وجود فرصة أكبر للتغطية بالجليد. ومن خلال مقارنة الخصائص السطحية لأوروبا وإنسيلادوس، قدّر الباحثون سمك الأصداف الجليدية التي تغطي هذين العوالم المكتشفة حديثًا.

تسلط النتائج، التي نشرت في مجلة Astrophysical Letters، الضوء على قابلية السكن المحتملة لهذه الكواكب الجليدية وتزيد من إمكانية العثور على نشاط جيولوجي في هذه العوالم. وستتضمن الخطوات التالية المزيد من الاستكشاف والمراقبة باستخدام التلسكوبات المتقدمة لدراسة هذه العوالم الجليدية بمزيد من التفصيل. إذا نجح الأمر، فإن اكتشاف علامات الحياة خارج الأرض من شأنه أن يحدث ثورة في فهمنا للكون ومكاننا فيه.