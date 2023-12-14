اسم جديد، آفاق جديدة: تحول مرفق معالجة أنظمة الفضاء التابع لمركز كينيدي للفضاء

شهد مرفق معالجة أنظمة الفضاء (SSPF) في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا تحولًا كبيرًا، والآن أصبح له اسم جديد ليعكس دوره المتطور. تُعرف المنشأة المكونة من ثلاثة طوابق والتي تبلغ مساحتها 457,000 ألف قدم مربع الآن باسم مرفق معالجة الأنظمة الفضائية، مع الاعتراف بانتقالها إلى منشأة معالجة متعددة المستأجرين للأجهزة المخصصة ليس فقط لمحطة الفضاء الدولية (ISS)، ولكن أيضًا للمهام القمرية وما بعدها. .

تؤكد جانيت بيترو، مديرة مركز كينيدي للفضاء، على الدور المهم الذي تلعبه المنشأة في دعم المهام التي أدت إلى تحسين الحياة على الأرض وألهمت العالم. على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، لعبت SSPF دورًا حاسمًا في معالجة المكونات والعناصر اللازمة لبناء واستدامة محطة الفضاء الدولية. ومع ذلك، مع تحول المركز إلى الميناء الفضائي الأول في البلاد، أصبحت المنشأة بيئة معالجة ديناميكية ومتعددة الاستخدامات قادرة على دعم العديد من المستخدمين والمهام.

يتم استخدام المرفق حاليًا من قبل برامج ناسا المختلفة مثل Artemis وخدمات إعادة الإمداد التجارية، مع وجود خطط لمعالجة البوابة في المستقبل القريب. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الشركات التجارية مثل Northrop Grumman وSierra Space وSpaceX بتصنيع ومعالجة حمولاتها وأجهزتها داخل SSPF.

وفقًا لكيفن زاري، المدير المساعد لمحطة الفضاء الدولية والاستكشاف، فإن المرحلة التالية لـ SSPF تتضمن الانتقال من الاستخدام الحكومي إلى الاستخدام التجاري. وعلى غرار التحول الذي حدث مع مركبات الإطلاق ذات المدار الأرضي المنخفض، قد تستفيد الكيانات التجارية قريبًا من المنشأة في مشاريع تجارية بحتة.

يتمتع SSPF بتاريخ غني، حيث تم تصميمه في الأصل لتجميع مكونات محطة الفضاء الدولية ومعالجتها. لقد لعبت دورًا محوريًا في معالجة أول مكون من المحطة تم بناؤه في الولايات المتحدة، العقدة 1. ومنذ ذلك الحين، دعمت العديد من عمليات الإطلاق والالتحام والتحقيقات العلمية. وباعتباره الموقع الرئيسي لمعالجة مكونات المحطة، وأجهزة الطيران، والتجارب العلمية، فقد كان SSPF جزءًا لا يتجزأ من نجاح محطة الفضاء الدولية.

يمثل تحول المنشأة والاسم الجديد مرحلة مثيرة في تطورها. مع استمرار توسع استكشاف الفضاء والمشاريع التجارية، فإن مرفق معالجة أنظمة الفضاء على استعداد لدعم الجيل القادم من المهام، سواء إلى القمر أو المريخ أو ما بعده.