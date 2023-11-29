تتعاون ناسا مع Thales Alenia Space وASI لإنشاء قاعدة قمرية لمهمة أرتميس

تمضي وكالة ناسا قدمًا في خططها لإنشاء قاعدة دائمة على القمر كجزء من مهمة أرتميس. في تعاون تاريخي، تعاونت وكالة الفضاء مع شركة Thales Alenia Space الفرنسية ووكالة الفضاء الإيطالية (ASI) لتطوير الموئل متعدد الأغراض (MPH)، وهو عنصر حاسم في برنامج Artemis.

لطالما كان حلم إنشاء قاعدة قمرية عنصرًا أساسيًا في الخيال العلمي، حيث استحوذ على انتباه الجماهير في الأفلام والبرامج التلفزيونية. ومع ذلك، فإن ناسا تحقق الآن تقدمًا كبيرًا نحو تحويل هذا المفهوم الخيالي إلى حقيقة. تم تصميم MPH لدعم الوجود البشري المستدام على سطح القمر، وتمكين رواد الفضاء من إجراء تجارب علمية، واختبار التقنيات الجديدة، واستكشاف المخاطر المحتملة.

تعمل Thales Alenia Space وASI بشكل وثيق مع NASA في هذا المشروع الطموح منذ عام 2020. وقد اجتازوا بنجاح مراجعة Element Initiation Review التابعة لناسا، مما أدى إلى تولي Thales Alenia Space مسؤولية مواصلة تطوير القاعدة القمرية. وكانت القدرات الفنية والتنظيمية للشركة حيوية في التغلب على التحديات المرتبطة بهذا المسعى.

يتميز MPH، الموضح في الصورة الصادرة عن Thales Alenia Space، بتصميم أسطواني مزود بأرجل تلسكوبية ومصفوفات شمسية. في حين أن التفاصيل المحددة محدودة، فمن المقدر أن يبلغ طول الوحدة المضغوطة حوالي 33 قدمًا (10 أمتار). وسيكون بمثابة نقطة انطلاق لرواد فضاء أرتميس، حيث يستوعب ما يصل إلى أربعة أفراد في المرة الواحدة.

المعلم الحاسم التالي للمشروع هو مراجعة مفهوم المهمة في الربع الأول من عام 2024. وستمهد هذه المراجعة الطريق لتطوير التقنيات الحيوية المطلوبة للإقامات الطويلة على سطح القمر. وتشمل مسؤوليات شركة Thales Alenia Space تشكيل اتحاد صناعي لدفع المشروع إلى مرحلة التنفيذ.

يشير هذا الجهد التعاوني بين وكالات الفضاء الدولية إلى خطوة مهمة نحو إنشاء القواعد القمرية. وما كان في السابق مقتصراً على عالم الخيال العلمي أصبح الآن حقيقة واعدة، مما يجعل البشرية أقرب إلى الوجود المتصور منذ فترة طويلة على القمر.

أسئلة وأجوبة:

ما هي مهمة أرتميس؟

مهمة أرتميس هي مبادرة وكالة ناسا لإرسال رواد فضاء إلى القمر بهدف تأسيس وجود مستدام وتمهيد الطريق للبعثات البشرية المستقبلية إلى المريخ. من هم المتعاونون الرئيسيون في بناء القاعدة القمرية؟

تتعاون وكالة ناسا مع شركة Thales Alenia Space، وهي شركة طيران فرنسية، ووكالة الفضاء الإيطالية (ASI) لتطوير الموئل متعدد الأغراض (MPH)، وهو مكون أساسي للقاعدة القمرية لمهمة Artemis. ما هو الغرض من القاعدة القمرية؟

ستكون القاعدة القمرية بمثابة نقطة انطلاق لرواد فضاء أرتميس، مما يسمح لهم بإجراء تجارب علمية واختبار تقنيات جديدة واستكشاف المخاطر المحتملة المرتبطة بالإقامات الطويلة على القمر. ما هو الجدول الزمني للمشروع؟

على الرغم من عدم تقديم جداول زمنية محددة للنشر، فمن غير المتوقع أن تصل الوحدة القمرية إلى سطح القمر قبل ثلاثينيات القرن الحالي. ومن المقرر إجراء مراجعة مفهوم المهمة، وهي علامة فارقة حاسمة، في الربع الأول من عام 2030. هل لدى شركة Thales Alenia Space مشاريع أخرى تتعلق باستكشاف القمر؟

نعم، تعمل شركة Thales Alenia Space أيضًا على تطوير ثلاث وحدات مضغوطة لـ Lunar Gateway، وهي محطة فضائية مخطط لها ستدور حول القمر.