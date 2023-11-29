استكشاف آفاق جديدة: التعاون بين الولايات المتحدة والهند في الفضاء

في عصر يتسم بالتوترات العالمية، برز استكشاف الفضاء كقوة موحدة قوية، مما يعزز التعاون حتى بين الدول المتخاصمة تقليديا. وقد أكد بيل نيلسون، مدير وكالة ناسا، على هذه الظاهرة خلال زيارته لمركز أور راو للأقمار الصناعية (URSC) في بنغالورو. ويجري المركز حاليًا اختبارات على القمر الصناعي ناسا-إيسرو لرادار الفتحة الاصطناعية (NISAR)، المقرر إطلاقه في أوائل عام 2024.

وخلال زيارته، أشاد نيلسون بالشراكة المتنامية بين الولايات المتحدة والهند، مؤكدا على إمكانية تحقيق إنجازات مشتركة في استكشاف الفضاء. وسلط الضوء على كيفية تسهيل التعاون لاستكشاف الفضاء الخارجي وإمكاناته لصالح جيل أرتميس، في إشارة إلى الشباب الذين سيشكلون المستقبل، سواء في هذين البلدين أو خارجهما.

يمثل NISAR شهادة على التعاون المثمر بين الولايات المتحدة والهند. وسيمكن هذا القمر الصناعي من إدارة أفضل للموارد الطبيعية والمخاطر على نطاق عالمي، مما يوفر بيانات قيمة للناس في جميع أنحاء العالم.

وفي معرض حديثه عن اقتراح إرسال رائد فضاء هندي إلى محطة الفضاء الدولية، أشار نيلسون إلى الالتزام الذي تم التعهد به بين رئيس الوزراء ناريندرا مودي والرئيس جو بايدن. تشارك ناسا بنشاط في تدريب وإعداد رائد فضاء هندي للقيام بمهمة إلى محطة الفضاء الدولية في غضون عام. لمزيد من التفاصيل، اقترح نيلسون استشارة ISRO.

أكد نيلسون على القوة الموحدة للفضاء، وروى تجربته الخاصة في مراقبة الأرض من مركبة فضائية. وأشار إلى أن المنظور من الفضاء يقلل من انقسامات العرق والدين والسياسة التي تعاني منها البشرية على الأرض، ويكشف عن وحدة كوكبنا وجماله.

وبالاعتماد على أوجه التشابه التاريخية، سلط نيلسون الضوء على كيفية تجاوز التعاون الفضائي حتى الانقسامات العميقة بين الولايات المتحدة وروسيا، فضلاً عن الخلافات السياسية الداخلية. على الرغم من الاستقطاب السياسي، فإن استكشاف الفضاء يوحد الناس باستمرار عبر الحدود، ويقدم لمحة عن المصير المشترك للبشرية.

وبينما تتطلع الولايات المتحدة إلى برنامج أرتميس الطموح والعودة إلى القمر، هناك فرصة هائلة لزيادة التعاون بين الولايات المتحدة والهند. ومع توقيع الهند مؤخرًا على اتفاقيات أرتميس، يستعد كلا البلدين للعمل معًا والاستفادة من مركبات الهبوط التجارية في السعي لاستكشاف القمر. وبينما لا تزال تفاصيل مشاركة الهند قيد التحديد، فإن المستقبل يحمل آفاقًا واعدة لتعميق التعاون ودفع البلدين نحو آفاق جديدة في الفضاء.

أسئلة وأجوبة

1. ما هو القمر الصناعي نزار؟

الإجابة: القمر الصناعي NISAR (رادار ناسا-إيسرو ذو الفتحة الاصطناعية) هو مهمة فضائية مشتركة بين وكالة ناسا ومنظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO). ويهدف إلى توفير بيانات قيمة لإدارة أفضل للموارد الطبيعية والمخاطر على نطاق عالمي.

2. هل سترسل الهند رائد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية (ISS)؟

الإجابة: نعم، بموجب الاتفاق المبرم بين رئيس الوزراء ناريندرا مودي والرئيس جو بايدن، تلتزم ناسا بتدريب وإرسال رائد فضاء هندي إلى محطة الفضاء الدولية في غضون عام.

3. كيف يعزز استكشاف الفضاء التعاون بين البلدان؟

الإجابة: يوفر استكشاف الفضاء سعيًا مشتركًا للمعرفة والاكتشاف الذي يتجاوز الاختلافات الجيوسياسية. إن التحديات الهائلة والإمكانات الهائلة للفضاء الخارجي تجبر البلدان على العمل معًا، وتعزيز التعاون والوحدة بين المجتمعات العلمية في جميع أنحاء العالم.